Άγιος Παντελεήμονας: Σύλληψη τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών για επίθεση σε 16χρονη

Τέσσερις ανήλικες, ηλικίας 13 και 14 ετών, συνέλαβαν οι αστυνομικές Αρχές στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής, κατηγορούμενες για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 16χρονης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Καμπάνη και Αγίου Μελετίου, όταν η 16χρονη, κινεζικής καταγωγής, καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση από τις τέσσερις ανήλικες.

Η παθούσα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου διαπιστώθηκαν εκδορές και μώλωπες.

Παράλληλα με τις ανήλικες δράστιδες, συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης από τις αρμόδιες Αρχές.

