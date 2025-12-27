Άγιος Βασίλης… με το πόδι στο γκάζι: Αστυνομικοί τον σταμάτησαν για υπερβολική ταχύτητα στο Οχάιο

Μια απρόσμενη –και άκρως χριστουγεννιάτικη– σκηνή εκτυλίχθηκε σε αυτοκινητόδρομο του Οχάιο, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν έναν οδηγό ντυμένο Άγιο Βασίλη, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral στα social media.

Άγιος Βασίλης… με το πόδι στο γκάζι: Αστυνομικοί τον σταμάτησαν για υπερβολική ταχύτητα στο Οχάιο
27 Δεκ. 2025 14:36
Pelop News

Μια διαφορετική τροχαία παράβαση καταγράφηκε σε αυτοκινητόδρομο του Οχάιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο οχήματος που κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και βρέθηκαν μπροστά σε… έναν Άγιο Βασίλη.

Το περιστατικό αποτυπώθηκε σε βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα και γρήγορα έγινε viral. Το περιπολικό σταματά το όχημα και, πλησιάζοντας, οι αστυνομικοί συνειδητοποιούν ότι ο οδηγός –ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του– φορούσε πλήρη χριστουγεννιάτικη στολή.

Η ατμόσφαιρα παρέμεινε από την πρώτη στιγμή χαλαρή και γεμάτη χιούμορ. «Πάνε τα δώρα μου!» ακούγεται να λέει γελώντας ο αστυνομικός την ώρα που ελέγχει την άδεια οδήγησης, ενώ στη συνέχεια τον προτρέπει αστειευόμενος: «Άγιε Βασίλη, κόψε ταχύτητα».

Η απάντηση του οδηγού ήταν εξίσου παιχνιδιάρικη: «Θα σου στείλω τον Ρούντολφ!», με τους παρευρισκόμενους να ανταλλάσσουν γέλια και χριστουγεννιάτικες ευχές.

Τελικά, δεν επιβλήθηκε καμία ποινή, με την αστυνομία να περιορίζεται σε φιλική σύσταση. «Δεν κόπηκε πρόστιμο – μόνο μια υπενθύμιση ότι ακόμη και τα έλκηθρα χρειάζεται να μειώνουν ταχύτητα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της.

Το στιγμιότυπο προσέφερε μια ανάλαφρη νότα στην εορταστική επικαιρότητα, θυμίζοντας ότι λίγη καλή διάθεση χωρά παντού – ακόμη και σε έναν έλεγχο της τροχαίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:12 «Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», τα νέα δεδομένα με τα μπλόκα των αγροτών, όλα όσα ισχύουν
16:00 Έκπληξη με ελληνικό χρώμα στο Παρίσι: Ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε στην εκπομπή του Νίκου Αλιάγα
15:48 Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην Καλαμαριά: 67χρονος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε κρεοπωλείο
15:36 Ταχύτερα ΤΕΠ στο ΕΣΥ: Στην Πάτρα κάτω από 2 ώρες η εξυπηρέτηση – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία
15:24 Ινδονησία: Αγνοείται τετραμελής οικογένεια από την Ισπανία μετά τη βύθιση πλοιαρίου σε σφοδρή κακοκαιρία
15:16 Πάτρα: Γιορτινές μέρες στο Πολύεδρο – Τέχνη, μουσική και δράσεις μέχρι την Πρωτοχρονιά
15:12 Πρωτοχρονιά: Τα δύο βασικά σενάρια για τον καιρό της αλλαγής του χρόνου
15:00 Ιταλία: ΜΚΟ–«βιτρίνα» φέρονται να χρηματοδοτούσαν τη Χαμάς – Εννέα συλλήψεις και εκατομμύρια ευρώ στο μικροσκόπιο
14:52 Συνάντηση-κλειδί Τραμπ–Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο: Στο τραπέζι το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου
14:48 Λήγει την Τρίτη η προθεσμία για την τροποποιητική δήλωση επιστροφής ενοικίου – Ποιοι προλαβαίνουν την πληρωμή
14:36 Άγιος Βασίλης… με το πόδι στο γκάζι: Αστυνομικοί τον σταμάτησαν για υπερβολική ταχύτητα στο Οχάιο
14:34 Αγρότες: Κλείνει η αερογέφυρα στη Νίκαια – Μπλόκα, εκτροπές και αποκλεισμοί σε Θεσσαλία και Μακεδονία
14:24 Έξαρση γρίπης Α (Η3Ν2) στα παιδιά: Αυξημένες νοσηλείες – Ποιες ομάδες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή
14:12 Θρίλερ στις Σέρρες: Δεν ανήκει στον διοικητή της Πυροσβεστικής το ΙΧ στο Μπέλλες – Συνεχίζονται οι έρευνες
14:00 Πάτρα: Αβοήθητος στον δρόμο – Η ιστορία του Νίκου που τον ξέχασε το σύστημα
13:48 Νεμπράσκα: Βρέθηκε νεκρή αγνοούμενη μητέρα 18 μήνες μετά – Υπό κράτηση ύποπτος για τη δολοφονία
13:39 Με Super Puma η ανάσυρση των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια – Επιχείρηση σε ακραίες συνθήκες
13:36 Θλίψη στο Μεσολόγγι: Έφυγε αιφνιδίως ο 54χρονος επιστήμονας Ασημάκης Γριβόπουλος
13:24 Wall Street Journal: Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ για όσα κάνει η ίδια – Αντιδράσεις για Χαμάς και F-35
13:22 Η Ολυμπιάδα επέστρεψε στις προπονήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ