Άγιος Βασίλης… με το πόδι στο γκάζι: Αστυνομικοί τον σταμάτησαν για υπερβολική ταχύτητα στο Οχάιο

Μια διαφορετική τροχαία παράβαση καταγράφηκε σε αυτοκινητόδρομο του Οχάιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο οχήματος που κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και βρέθηκαν μπροστά σε… έναν Άγιο Βασίλη.

Το περιστατικό αποτυπώθηκε σε βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα και γρήγορα έγινε viral. Το περιπολικό σταματά το όχημα και, πλησιάζοντας, οι αστυνομικοί συνειδητοποιούν ότι ο οδηγός –ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του– φορούσε πλήρη χριστουγεννιάτικη στολή.

Η ατμόσφαιρα παρέμεινε από την πρώτη στιγμή χαλαρή και γεμάτη χιούμορ. «Πάνε τα δώρα μου!» ακούγεται να λέει γελώντας ο αστυνομικός την ώρα που ελέγχει την άδεια οδήγησης, ενώ στη συνέχεια τον προτρέπει αστειευόμενος: «Άγιε Βασίλη, κόψε ταχύτητα».

Η απάντηση του οδηγού ήταν εξίσου παιχνιδιάρικη: «Θα σου στείλω τον Ρούντολφ!», με τους παρευρισκόμενους να ανταλλάσσουν γέλια και χριστουγεννιάτικες ευχές.

Τελικά, δεν επιβλήθηκε καμία ποινή, με την αστυνομία να περιορίζεται σε φιλική σύσταση. «Δεν κόπηκε πρόστιμο – μόνο μια υπενθύμιση ότι ακόμη και τα έλκηθρα χρειάζεται να μειώνουν ταχύτητα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της.

Το στιγμιότυπο προσέφερε μια ανάλαφρη νότα στην εορταστική επικαιρότητα, θυμίζοντας ότι λίγη καλή διάθεση χωρά παντού – ακόμη και σε έναν έλεγχο της τροχαίας.

