Άγκυρα: «Δεν κλιμακώνουμε εμείς» – Υποβαθμίζει την τριμερή Ιερουσαλήμ και φορτώνει τις παραβιάσεις στο… ελληνικό αφήγημα

Να αποδυναμώσει τη σημασία της τριμερούς Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ και ταυτόχρονα να αντιστρέψει την εικόνα για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο επιχειρεί η Άγκυρα, επαναφέροντας τη γνωστή ρητορική περί «μονομερών ελληνικών κινήσεων».

25 Δεκ. 2025 21:38
Pelop News

Σε νέα προσπάθεια υποβάθμισης της πρόσφατης τριμερούς συνόδου στην Ιερουσαλήμ, η Τουρκία επιχείρησε να μεταφέρει εκ νέου τις ευθύνες για την ένταση στο Αιγαίο στην Ελλάδα, διαστρεβλώνοντας – όπως καταγγέλλεται από την ελληνική πλευρά – τα πραγματικά δεδομένα για τις παραβιάσεις και τις προκλήσεις.

Κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, ο εκπρόσωπος Τύπου, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν είναι εκείνη που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Όπως ανέφερε, «η πλευρά που κλιμακώνει δεν είναι η Τουρκία, αλλά αποκλειστικές και μονομερείς κινήσεις που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων», επαναλαμβάνοντας ότι η Άγκυρα επιθυμεί η περιοχή να λειτουργεί ως «λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας».

Απαντώντας σε δημοσιεύματα ελληνικών ΜΜΕ για παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, το τουρκικό υπουργείο προχώρησε σε ιδιαίτερα προκλητικούς ισχυρισμούς, αποδίδοντας τις καταγγελίες σε «ασυνέπεια της ελληνικής προσέγγισης όσον αφορά στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο», υποστηρίζοντας μάλιστα ότι αυτή η ασυνέπεια «δεν έχει προηγούμενο ούτε ιστορικά».

Σύμφωνα με την τουρκική εκδοχή, οι πτήσεις που πραγματοποιούνται στο Αιγαίο διεξάγονται σε «διεθνή εναέριο χώρο», ενώ επαναλήφθηκε η πάγια θέση ότι η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να επιλύσει τις διαφορές με την Ελλάδα μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της «καλής γειτονίας».

Σε ό,τι αφορά την τριμερή στρατιωτική συνεργασία Ισραήλ – Ελλάδα – Κύπρος, η Άγκυρα υποστήριξε ότι δεν συνιστά άμεση στρατιωτική απειλή για την Τουρκία, προειδοποίησε ωστόσο πως «κινήσεις αντίθετες στο πνεύμα της συμμαχίας» δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση επί του πεδίου σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, απορρίφθηκαν δηλώσεις του Ισραήλ που, κατά την τουρκική πλευρά, «στερούνται βάσης σε σχέση με το διεθνές δίκαιο».

Η Άγκυρα επανέλαβε ακόμη ότι στηρίζει τον «εποικοδομητικό διάλογο» στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι κινήσεις που – όπως λέει – αντιβαίνουν στο πνεύμα της Συμμαχίας δεν πρόκειται να επηρεάσουν τις τουρκικές θέσεις.

Κλείνοντας, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επανέφερε τη σκληρή γραμμή για το Κυπριακό, τονίζοντας ότι η στάση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τα «δικαιώματα» του ψευδοκράτους παραμένει «σαφής και αμετάβλητη», διαμηνύοντας πως η Τουρκία δεν θα διστάσει να κάνει χρήση των εξουσιών που, κατά την ίδια, απορρέουν από το καθεστώς της εγγυήτριας δύναμης.

