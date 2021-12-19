Αγώνας Αλληλεγγύης και Προσφοράς με πολλά μηνύματα – Φωτογραφίες
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου και ο Δήμος Πατρέων διοργάνωσαν έναν αγώνα με συμβολική σημασία μέσα από τον οποίον ενισχύθηκαν συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη σε αυτές τις δύσκολες εποχές.
Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Αγώνα Αλληλεγγύης και Προσφοράς σε ανώμαλο έδαφος που διοργανώθηκε σήμερα στο Νότιο Πάρκο της Πάτρας έπειτα από την συνεργασία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πατρέων; Η στήριξη των πολιτών, των μελών της στιβικής «οικογένειας», αλλά και απλών ανθρώπων στη θαυμάσια πρωτοβουλία των διοργανωτών να στηρίξουν συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη, ειδικά σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, μέσα από την συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας για τον Κοινωνικό τομέα του Δήμου Πατρέων (Τράπεζα Τροφίμων).
Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιελάμβανε πλούσια δράση σε διάφορα αγωνίσματα μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, όπως επίσης και μια μικτή σκυταλοδρομία των μικρών με ιδιαίτερη σημασία και νόημα.
«Ελπίζουμε στην ετήσια καθιέρωση του εν λόγω αγώνα, έχοντας στο πλευρό μας τους φορείς της Πάτρας με τις Κοινωνικές Δομές τους, αλλά και την απαραίτητη βοήθεια των ανθρώπων του Αθλητισμού», δήλωσε σαφώς ικανοποιημένος ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, Νίκος Μπαλάσης.
Το φορτηγάκι των διοργανωτών γέμισε με τρόφιμα, ο καιρός ήταν ηλιόλουστος και έτσι μετριαζόταν κάπως η παγωνιά του χειμώνα, οι συμμετέχοντες αποχώρησαν από τον αγώνα με χαμόγελα, το νέο αίμα του στίβου της περιοχής μας έδειξε την αξία του, οπότε ο απολογισμός του δρομικού ιβέντ είναι κάτι παραπάνω από θετικός.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
|ΑΓΟΡΙΑ (K12)
|500 Μ
|1
|586
|ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2010
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|1,44
|1
|2
|553
|ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|2010
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|1,47
|2
|3
|574
|ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2012
|Α.Ο. ΠΕΛΟΨ
|1,50
|3
|4
|637
|ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
|2011
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
|1,56
|4
|5
|636
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2011
|ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
|1,57
|5
|6
|627
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|2010
|Α.Ο. ΠΕΛΟΨ
|2,06
|6
|7
|554
|ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|2011
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|2,07
|7
|8
|572
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΦΟΙΒΟΣ
|2011
|Α.Ο. ΠΕΛΟΨ
|2,08
|8
|9
|573
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2011
|Α.Ο. ΠΕΛΟΨ
|2,12
|9
|10
|626
|ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
|2010
|Α.Ο. ΠΕΛΟΨ
|2,13
|10
|11
|555
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|2012
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|2,21
|11
|12
|501
|ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|2011
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|2,40
|12
|ΑΓΟΡΙΑ (K14)
|1.000 Μ
|1
|612
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
|2008
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|2,52
|1
|2
|620
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2008
|Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|2,59
|2
|3
|622
|ΚΑΡΛΗΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
|2009
|Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|3,02
|3
|4
|571
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2008
|Α.Ο. ΠΕΛΟΨ
|3,03
|4
|5
|568
|ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
|2008
|Α.Ο. ΠΕΛΟΨ
|3,04
|5
|6
|552
|ΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2008
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|3,17
|6
|7
|602
|ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2008
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|3,19
|7
|8
|604
|ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ -ΡΑΦΑΗΛ
|2008
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|3,24
|8
|9
|570
|ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2008
|Α.Ο. ΠΕΛΟΨ
|3,26
|9
|10
|605
|ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2008
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|3,27
|10
|11
|623
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|2009
|Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|3,30
|11
|12
|599
|ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
|2009
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|3,34
|12
|13
|611
|ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
|2009
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|3,38
|13
|14
|569
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
|2008
|Α.Ο. ΠΕΛΟΨ
|3,39
|14
|15
|571
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
|2009
|Α.Ο. ΠΕΛΟΨ
|3,40
|15
|16
|584
|ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΟΚΛΗΣ
|2008
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|3,43
|16
|17
|587
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2009
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|3,51
|17
|ΑΓΟΡΙΑ (K16)
|3.000 Μ
|1
|565
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2006
|Α.Ο. ΠΕΛΟΨ
|9,42
|1
|2
|576
|ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
|2006
|Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|9,46
|2
|3
|575
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|2006
|Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|9,58
|3
|4
|608
|ΜΠΑΡΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2006
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|10,02
|4
|5
|566
|ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|2006
|Α.Ο. ΠΕΛΟΨ
|10,15
|5
|6
|614
|ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2007
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|11,37
|6
|7
|632
|ΔΟΥΒΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2007
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|12,00
|7
|8
|625
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
|2007
|Α.Ο. ΠΕΛΟΨ
|12,15
|8
|9
|589
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2006
|ΑΓΣ ΝΙΚΗ
|14,42
|9
|ΑΓΟΡΙΑ (K18)
|5.000 Μ
|1
|581
|ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2004
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|15,26
|1
|2
|577
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
|2005
|Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|15,26
|2
|3
|558
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2004
|Α.Ο. ΠΕΛΟΨ
|16,30
|3
|4
|563
|ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2005
|Α.Ο. ΠΕΛΟΨ
|16,30
|3
|5
|582
|ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
|2005
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|18,24
|5
|6
|634
|ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2005
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|19,39
|6
|7
|591
|ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2005
|Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ
|21,59
|7
|ΑΝΔΡΕΣ (K20 – Κ23 – Α)
|6.000 Μ
|1
|635
|ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
|1997
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|18,59
|1
|2
|619
|ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
|2003
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|19,01
|2
|3
|618
|ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
|1994
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|19,33
|3
|4
|578
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2003
|Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|20,24
|4
|5
|590
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|1999
|Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ
|23,32
|5
|6
|609
|ΣΑΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2002
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|23,33
|6
|7
|502
|ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|1973
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|23,49
|7
|8
|585
|ΝΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|1986
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|27,26
|8
|ΚΟΡΙΤΣΙΑ (K12)
|500 Μ
|1
|333
|ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΩΣΥΝΗ
|2010
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|1,41
|1
|2
|409
|ΣΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
|2010
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|1,45
|2
|3
|266
|ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|2010
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|1,49
|3
|4
|401
|ΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
|2011
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|1,51
|4
|5
|133
|ΤΣΕΡΓΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2010
|ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
|1,52
|5
|6
|627
|ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ
|2010
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|1,53
|6
|7
|255
|ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
|2010
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|1,54
|7
|8
|247
|ΑΠΟΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣ
|2010
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|1,59
|8
|9
|425
|ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
|2011
|Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ
|2,01
|9
|10
|105
|ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|2011
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|2,02
|10
|11
|160
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2012
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|2,03
|11
|12
|101
|ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ
|2012
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|2,06
|12
|13
|113
|ΠΥΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2010
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|2,09
|13
|14
|275
|ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|2010
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|2,11
|14
|15
|114
|ΚΟΥΚΟΥΜΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|2011
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|2,12
|15
|16
|179
|ΧΡΟΝΗ ΑΓΛΑΙΑ
|2012
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|2,14
|16
|17
|305
|ΞΕΡΙΖΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ
|2010
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|2,15
|17
|18
|427
|ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|2012
|Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ
|2,19
|18
|ΚΟΡΙΤΣΙΑ (K14)
|1.000 Μ
|1
|196
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
|2008
|Α.Ε ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|3,14
|1
|2
|276
|ΜΠΟΔΙΩΤΗ ΑΝΝΑ
|2008
|Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|3,16
|2
|3
|282
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
|2008
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|3,20
|3
|4
|181
|ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|2008
|Α.Ε ΕΣΠΕΡΟΣ 2004
|3,26
|4
|5
|448
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|2008
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|3,28
|5
|6
|490
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ
|2009
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|3,29
|6
|7
|287
|ΛΟΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|2008
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|3,33
|7
|8
|192
|ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|2008
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|3,34
|8
|9
|428
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
|2009
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|3,46
|9
|10
|325
|ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|2009
|Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
|3,48
|10
|579
|ΒΑΒΙΛΗ ΕΥΗ
|2009
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|3,48
|10
|11
|461
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
|2009
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|3,49
|12
|12
|473
|ΝΙΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑ
|2009
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|3,49
|12
|13
|341
|ΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2009
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|3,50
|14
|14
|196
|ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2008
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|3,51
|15
|15
|430
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
|2009
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|3,52
|16
|16
|578
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2009
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|3,53
|17
|17
|728
|ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
|2008
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|3,58
|18
|18
|108
|ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|2009
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|4,01
|19
|19
|193
|ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|2008
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|4,02
|20
|20
|624
|ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ
|2009
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|4,05
|21
|21
|394
|ΜΕΤΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
|2009
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|4,06
|22
|22
|204
|ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|2008
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|4,11
|23
|23
|395
|ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ
|2009
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|4,17
|24
|24
|644
|ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΕΛΕΝΑ
|2008
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|4,20
|25
|25
|460
|ΚΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
|2009
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|4,20
|25
|ΚΟΡΙΤΣΙΑ (K16)
|2.000 Μ
|1
|132
|ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ
|2007
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|6,44
|1
|2
|157
|ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΑΛΕΞΙΑ
|2006
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|6,49
|2
|3
|158
|ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ
|2006
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|6,57
|3
|4
|277
|ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
|2007
|Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
|7,16
|4
|5
|183
|ΚΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ
|2007
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|7,18
|5
|6
|162
|ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ
|2007
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|7,20
|6
|7
|652
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ
|2007
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|7,28
|7
|8
|279
|ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
|2007
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|7,31
|8
|9
|280
|ΜΟΥΖΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
|2007
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|7,44
|9
|10
|626
|ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|2007
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|8,27
|10
|11
|184
|ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
|2007
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|8,35
|11
|12
|159
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΠΙΔΑ
|2006
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|9,00
|12
|ΚΟΡΙΤΣΙΑ (K18)
|3.000 Μ
|1
|126
|ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ
|2004
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|10,24
|1
|2
|141
|ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
|2005
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|10,58
|2
|3
|131
|ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΖΩΗ
|2005
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|11,45
|3
|4
|456
|ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
|2004
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|11,52
|4
|5
|324
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|2005
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|12,18
|5
|6
|139
|ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|2005
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|13,06
|6
|ΓΥΝΑΙΚΕΣ (K20 – Κ23 – Γ)
|5.000 Μ
|1
|412
|ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|2002
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|18,54
|1
|2
|420
|ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|1978
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|19,50
|2
|3
|471
|ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|1997
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|20,00
|3
|4
|125
|ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
|2003
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|20,34
|4
|5
|525
|ΣΠΑΡΑΚΗ ΧΑΡΑ
|2003
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|20,37
|5
|6
|256
|ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
|1983
|ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ
|22,28
|6
|7
|432
|ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
|2003
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|23,26
|7
|8
|124
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|2000
|ΑΟ ΠΕΛΟΨ
|24,54
|8
|ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 500Μ Κ12 (2 ΚΟΡΙΤΣΙΑ / 2 ΑΓΟΡΙΑ)
|594
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|2010
|Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ
|7,38
|1
|595
|ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
|2010
|596
|ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
|2010
|597
|ΓΙΟΥΛΗ (Μ) ΔΗΜΗΤΡΑ
|2011
|598
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|2011
|Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ
|7,39
|2
|600
|ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
|2011
|457
|ΚΕΡΑΣΙΔΗ ΖΕΤΑ
|2010
|593
|ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ
|2011
|615
|ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2010
|ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ
|8,17
|3
|734
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|2012
|631
|ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΑΓΓΕΛΟΣ
|2012
|306
|ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
|2012
|105
|ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|2011
|ΑΜΣ ΠΝΟΗ
|8,34
|4
|101
|ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ
|2012
|553
|ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|2010
|554
|ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|2011
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