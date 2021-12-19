Αγώνας Αλληλεγγύης και Προσφοράς με πολλά μηνύματα – Φωτογραφίες

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου και ο Δήμος Πατρέων διοργάνωσαν έναν αγώνα με συμβολική σημασία μέσα από τον οποίον ενισχύθηκαν συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη σε αυτές τις δύσκολες εποχές.

Αγώνας Αλληλεγγύης και Προσφοράς με πολλά μηνύματα - Φωτογραφίες Η εκκίνηση του Αγώνα Αλληλεγγύης και Προσφοράς στο Νότιο Πάρκο
19 Δεκ. 2021

Ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Αγώνα Αλληλεγγύης και Προσφοράς σε ανώμαλο έδαφος που διοργανώθηκε σήμερα στο Νότιο Πάρκο της Πάτρας έπειτα από την συνεργασία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πατρέων; Η στήριξη των πολιτών, των μελών της στιβικής «οικογένειας», αλλά και απλών ανθρώπων στη θαυμάσια πρωτοβουλία των διοργανωτών να στηρίξουν συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη, ειδικά σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία, μέσα από την συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας για τον Κοινωνικό τομέα του Δήμου Πατρέων (Τράπεζα Τροφίμων).

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιελάμβανε πλούσια δράση σε διάφορα αγωνίσματα μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, όπως επίσης και μια μικτή σκυταλοδρομία των μικρών με ιδιαίτερη σημασία και νόημα.

«Ελπίζουμε στην ετήσια καθιέρωση του εν λόγω αγώνα, έχοντας στο πλευρό μας τους φορείς της Πάτρας με τις Κοινωνικές Δομές τους, αλλά και την απαραίτητη βοήθεια των ανθρώπων του Αθλητισμού», δήλωσε σαφώς ικανοποιημένος ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, Νίκος Μπαλάσης.

Το φορτηγάκι των διοργανωτών γέμισε με τρόφιμα, ο καιρός ήταν ηλιόλουστος και έτσι μετριαζόταν κάπως η παγωνιά του χειμώνα, οι συμμετέχοντες αποχώρησαν από τον αγώνα με χαμόγελα, το νέο αίμα του στίβου της περιοχής μας έδειξε την αξία του, οπότε ο απολογισμός του δρομικού ιβέντ είναι κάτι παραπάνω από θετικός.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:

ΑΓΟΡΙΑ (K12)
500 Μ
1 586 ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1,44 1
2 553 ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2010 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 1,47 2
3 574 ΑΠΟΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 1,50 3
4 637 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 1,56 4
5 636 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 1,57 5
6 627 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2010 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 2,06 6
7 554 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 2,07 7
8 572 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 2011 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 2,08 8
9 573 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 2,12 9
10 626 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 2010 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 2,13 10
11 555 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 2,21 11
12 501 ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2,40 12
ΑΓΟΡΙΑ (K14)
1.000 Μ
1 612 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2,52 1
2 620 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2,59 2
3 622 ΚΑΡΛΗΣ ΚΕΝΝΕΝΤΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ 2009 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3,02 3
4 571 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 3,03 4
5 568 ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2008 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 3,04 5
6 552 ΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 3,17 6
7 602 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,19 7
8 604 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ -ΡΑΦΑΗΛ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,24 8
9 570 ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 3,26 9
10 605 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,27 10
11 623 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2009 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3,30 11
12 599 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,34 12
13 611 ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2009 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 3,38 13
14 569 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2008 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 3,39 14
15 571 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2009 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 3,40 15
16 584 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΟΚΛΗΣ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 3,43 16
17 587 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 3,51 17
ΑΓΟΡΙΑ (K16)
3.000 Μ
1 565 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 9,42 1
2 576 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9,46 2
3 575 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 9,58 3
4 608 ΜΠΑΡΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 10,02 4
5 566 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2006 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 10,15 5
6 614 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 11,37 6
7 632 ΔΟΥΒΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 12,00 7
8 625 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 12,15 8
9 589 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 ΑΓΣ ΝΙΚΗ 14,42 9
ΑΓΟΡΙΑ (K18)
5.000 Μ
1 581 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 15,26 1
2 577 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 15,26 2
3 558 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 16,30 3
4 563 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 16,30 3
5 582 ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 18,24 5
6 634 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 19,39 6
7 591 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 21,59 7
ΑΝΔΡΕΣ (K20 – Κ23 – Α)
6.000 Μ
1 635 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 1997 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 18,59 1
2 619 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 19,01 2
3 618 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1994 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 19,33 3
4 578 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 Α. Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 20,24 4
5 590 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 23,32 5
6 609 ΣΑΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 23,33 6
7 502 ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 23,49 7
8 585 ΝΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 27,26 8
ΚΟΡΙΤΣΙΑ (K12)
500 Μ
1 333 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΩΣΥΝΗ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1,41 1
2 409 ΣΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1,45 2
3 266 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1,49 3
4 401 ΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 1,51 4
5 133 ΤΣΕΡΓΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1,52 5
6 627 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 1,53 6
7 255 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1,54 7
8 247 ΑΠΟΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1,59 8
9 425 ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 2011 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 2,01 9
10 105 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 2,02 10
11 160 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2,03 11
12 101 ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2012 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 2,06 12
13 113 ΠΥΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2,09 13
14 275 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2,11 14
15 114 ΚΟΥΚΟΥΜΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2011 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2,12 15
16 179 ΧΡΟΝΗ ΑΓΛΑΙΑ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2,14 16
17 305 ΞΕΡΙΖΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 2,15 17
18 427 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 2,19 18
ΚΟΡΙΤΣΙΑ (K14)
1.000 Μ
1 196 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 2008 Α.Ε ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3,14 1
2 276 ΜΠΟΔΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 2008 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 3,16 2
3 282 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 3,20 3
4 181 ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2008 Α.Ε ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3,26 4
5 448 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,28 5
6 490 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,29 6
7 287 ΛΟΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 3,33 7
8 192 ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3,34 8
9 428 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,46 9
10 325 ΠΟΙΡΑΖΙΔΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2009 Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 3,48 10
579 ΒΑΒΙΛΗ ΕΥΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,48 10
11 461 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,49 12
12 473 ΝΙΑΧΟΥ ΧΡΥΣΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,49 12
13 341 ΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 3,50 14
14 196 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 3,51 15
15 430 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,52 16
16 578 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3,53 17
17 728 ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 3,58 18
18 108 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4,01 19
19 193 ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,02 20
20 624 ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4,05 21
21 394 ΜΕΤΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 4,06 22
22 204 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2008 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 4,11 23
23 395 ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 4,17 24
24 644 ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 2008 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 4,20 25
25 460 ΚΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4,20 25
ΚΟΡΙΤΣΙΑ (K16)
2.000 Μ
1 132 ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 6,44 1
2 157 ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΑΛΕΞΙΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 6,49 2
3 158 ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 6,57 3
4 277 ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 7,16 4
5 183 ΚΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 7,18 5
6 162 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 7,20 6
7 652 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 7,28 7
8 279 ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 7,31 8
9 280 ΜΟΥΖΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2007 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 7,44 9
10 626 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2007 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 8,27 10
11 184 ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ 2007 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8,35 11
12 159 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΠΙΔΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9,00 12
ΚΟΡΙΤΣΙΑ (K18)
3.000 Μ
1 126 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ 2004 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10,24 1
2 141 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10,58 2
3 131 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΖΩΗ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 11,45 3
4 456 ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 11,52 4
5 324 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 12,18 5
6 139 ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 13,06 6
ΓΥΝΑΙΚΕΣ (K20 – Κ23 – Γ)
5.000 Μ
1 412 ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 18,54 1
2 420 ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1978 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 19,50 2
3 471 ΝΕΔΕΛΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 20,00 3
4 125 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 20,34 4
5 525 ΣΠΑΡΑΚΗ ΧΑΡΑ 2003 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 20,37 5
6 256 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 1983 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΑΣ 22,28 6
7 432 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2003 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 23,26 7
8 124 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 24,54 8
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 500Μ Κ12 (2 ΚΟΡΙΤΣΙΑ / 2 ΑΓΟΡΙΑ)
594 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 Γ.Σ. ΔΥΜΗΣ 7,38 1
595 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 2010
596 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2010
597 ΓΙΟΥΛΗ (Μ) ΔΗΜΗΤΡΑ 2011
598 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2011 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 7,39 2
600 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2011
457 ΚΕΡΑΣΙΔΗ ΖΕΤΑ 2010
593 ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 2011
615 ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ 8,17 3
734 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012
631 ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΑΓΓΕΛΟΣ 2012
306 ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2012
105 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 8,34 4
101 ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2012
553 ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2010
554 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2011

 

 

Αγώνας Αλληλεγγύης και Προσφοράς με πολλά μηνύματα - Φωτογραφίες Αγώνας Αλληλεγγύης και Προσφοράς με πολλά μηνύματα - Φωτογραφίες Αγώνας Αλληλεγγύης και Προσφοράς με πολλά μηνύματα - Φωτογραφίες

Αγώνας Αλληλεγγύης και Προσφοράς με πολλά μηνύματα - Φωτογραφίες Αγώνας Αλληλεγγύης και Προσφοράς με πολλά μηνύματα - Φωτογραφίες Αγώνας Αλληλεγγύης και Προσφοράς με πολλά μηνύματα - Φωτογραφίες Αγώνας Αλληλεγγύης και Προσφοράς με πολλά μηνύματα - Φωτογραφίες Αγώνας Αλληλεγγύης και Προσφοράς με πολλά μηνύματα - Φωτογραφίες Αγώνας Αλληλεγγύης και Προσφοράς με πολλά μηνύματα - Φωτογραφίες

Αγώνας Αλληλεγγύης και Προσφοράς με πολλά μηνύματα - Φωτογραφίες Αγώνας Αλληλεγγύης και Προσφοράς με πολλά μηνύματα - Φωτογραφίες Αγώνας Αλληλεγγύης και Προσφοράς με πολλά μηνύματα - Φωτογραφίες

# TAGS:
Ακολουθήστε το Pelop.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις και τα νέα απο την Πάτρα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις - νέα από την Πάτρα, την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο pelop.gr

Γράψτε το σχόλιό σας

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

23:21 Τι συνέβη στην 11η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ by BAKALAROS
22:30 Κουμπουριές ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ, 2-1 την ΑΕΚ ΒΙΝΤΕΟ
21:20 Μπαμ του ΟΦΗ, μπροστά 2-1 την ΑΕΚ ΒΙΝΤΕΟ
20:31 Με τον Λάμπρου ο ΟΦΗ ισοφαρίζει την ΑΕΚ σε 1-1 ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Το γκολ του Βράνιες στο 1-0 της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ ΒΙΝΤΕΟ
19:03 Η Πάτρα 4+2 μετάλλια στην πυγμαχία
18:58 Πρόκριση για τους Παίδες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
18:46 Το 4 στα 4 για τους Παίδες του ΝΟΠ
18:14 Προμηθέας: Οι Ιταλοί μας πληγώνουν, 3 νίκες σε 8 παιχνίδια…
17:42 LIVE: Η 11η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η by BAKALAROS S.A.
16:48 Σοκ και δέος, πέθανε ο Γκόραν Σόμπιν!
16:12 Επίσημο: Αναβολή στο Προμηθέας-ΠΑΟΚ
15:56 Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο με ότι αποτελεί η λέξη αθλητισμός! Άθληση, Προσφορά, Συμμετοχή, Συνεργασία, Αλληλεγγύη!
14:49 Η Παναχαϊκή με Λόρι Κέρι ανοίγει τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο
14:27 Η απίθανη απόφαση της UEFA, απέκλεισε την Τότεναμ λόγω κορονοϊού!
14:00 Ο σπουδαίος Μπελόσεβιτς σφυρίζει» στο Προμηθέας-Βενέτσια
12:47 Βετούλας: «Προχωράμε μπροστά, δεν κοιτάζουμε πίσω»
11:52 Κατασκοπία της Παναχαϊκής στα Βραχνέικα
11:52 Απονομή αναμνηστικών στους Junior του Αίολου Αγυιάς
10:53 Το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/12/2021
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ολα έτοιμα για τον Αγώνα Αλληλεγγύης στο Νότιο Παρκο
ΣΤΙΒΟΣ

Ολα έτοιμα για τον Αγώνα Αλληλεγγύης στο Νότιο Παρκο
Ολα έτοιμα για τον Αγώνα Αλληλεγγύης
ΣΤΙΒΟΣ

Ολα έτοιμα για τον Αγώνα Αλληλεγγύης
Η Ολυμπιάδα τίμησε τη μνήμη του Κώστα Κουτσούγερα
ΣΤΙΒΟΣ

Η Ολυμπιάδα τίμησε τη μνήμη του Κώστα Κουτσούγερα
«Καυταντζόγλειο»: Εμπόδια από τις Σέρρες, στηλοβάτες από τα Γιάννενα και... τα 8μ. που έγιναν 6,5μ.!
ΣΤΙΒΟΣ

«Καυταντζόγλειο»: Εμπόδια από τις Σέρρες, στηλοβάτες από τα Γιάννενα και… τα 8μ. που έγιναν 6,5μ.!

Latest News

20/12/2021 23:44

Αίγιο: Χριστουγεννιάτικες δράσεις για παιδιά στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου

 20/12/2021 23:35

Καταβολή Δώρου Χριστουγέννων – Υπολογίστε το με την online εφαρμογή

 20/12/2021 23:21

Τι συνέβη στην 11η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ by BAKALAROS
20/12/2021 23:21

Πόσο αξιόπιστα είναι τα rapid test για την ανίχνευση της Όμικρον;

 20/12/2021 23:09

ΑΣΕΠ: Τρεις προκηρύξεις τους επόμενους μήνες – Προσλαμβάνονται 4.000 νοσηλευτές

 20/12/2021 22:55

Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Καλιφόρνια

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ολα έτοιμα για τον Αγώνα Αλληλεγγύης στο Νότιο Παρκο
ΣΤΙΒΟΣ

Ολα έτοιμα για τον Αγώνα Αλληλεγγύης στο Νότιο Παρκο

Ολα είναι έτοιμα στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου και στον Δήμο Πατρέων για τον αυριανό Αγώνα Αλληλεγγύης στο Νότιο Πάρκο της Πατρας.
Ολα έτοιμα για τον Αγώνα Αλληλεγγύης
ΣΤΙΒΟΣ

Ολα έτοιμα για τον Αγώνα Αλληλεγγύης

Ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου Νίκος Μπαλάσης «ανέβασε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με τα έπαθλα του Αγώνα Αλληλεγγύης.
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου: Συγκεντρώνει τρόφιμα σε συνεργασία με Δήμο Πατρέων
ΣΤΙΒΟΣ

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου: Συγκεντρώνει τρόφιμα σε συνεργασία με Δήμο Πατρέων

Οσοι επιθυμούν να προσφέρουν τρόφιμα να τα φέρουν στα γραφεία της Ενωσης ή στο Νότιο Πάρκο
Η Ολυμπιάδα τίμησε τη μνήμη του Κώστα Κουτσούγερα
ΣΤΙΒΟΣ

Η Ολυμπιάδα τίμησε τη μνήμη του Κώστα Κουτσούγερα

Η Ολυμπιάδα διοργάνωσε σήμερα για τους μικρούς της αθλητές αγώνες στίβου στη μνήμη του Κώστα Κουτσούγερα.

ΧΡΗΣΙΜΑ

Πένθη

Κηδείες και Μνημόσυνα Τρίτη 21 & Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
20 Δεκεμβρίου

Εορτολόγιο

Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία *

Alt Text!

Φαρμακεία

Βρείτε τα εφημερεύοντα φαρμακεία

Alt Text!

Νοσοκομεία

Βρείτε τα εφημερεύοντα Νοσοκομεία

Alt Text!

Βουλκανιζατέρ

Alt Text!