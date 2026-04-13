Άγρια καταδίωξη δρόμου από Ίλιον σε Περιστέρι – Πέντε συλλήψεις μετά από επίθεση με κατσαβίδι

Πέντε άτομα συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο μεταξύ οδηγών που άρχισε στη Θηβών, στο ύψος της οδού Πρωτεσιλάου στο Ίλιον, και κατέληξε στο Περιστέρι, όπου 30χρονος φέρεται να τραυμάτισε ελαφρά με κατσαβίδι έναν 27χρονο, με την αστυνομία να εντοπίζει αργότερα το αντικείμενο μέσα στο όχημά του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή του Ιλίου και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ξεκίνησε όταν ένας 30χρονος οδηγός, που κινούνταν μόνος του με αυτοκίνητο, φέρεται να διαπληκτίστηκε με 27χρονο οδηγό άλλου ΙΧ.

Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν ακόμη δύο 20χρονοι και ένας 30χρονος, γεγονός που από την πρώτη στιγμή ανέβασε την ένταση και έδωσε στο επεισόδιο μεγαλύτερη έκταση. Ο διαπληκτισμός σημειώθηκε στη Θηβών, στο ύψος της οδού Πρωτεσιλάου, όμως δεν έμεινε εκεί.

Αντί να εκτονωθεί, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε ενώ τα δύο αυτοκίνητα βρίσκονταν εν κινήσει, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό σε κεντρικό οδικό άξονα.

Από το Ίλιον στο Περιστέρι

Η ένταση μεταφέρθηκε στη συνέχεια προς τη λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη, στο ύψος του Αγίου Αντωνίου στο Περιστέρι. Εκεί η λεκτική και οδηγική αντιπαράθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ξέφυγε ακόμη περισσότερο.

Στο σημείο αυτό ο 30χρονος φέρεται να τραυμάτισε ελαφρά τον 27χρονο στο χέρι με κατσαβίδι. Έτσι, ένα επεισόδιο μεταξύ οδηγών που ξεκίνησε ως καβγάς στον δρόμο μετατράπηκε σε υπόθεση με ποινικές διαστάσεις και τραυματισμό.

Το γεγονός ότι η σύγκρουση συνεχίστηκε από τη μία περιοχή στην άλλη δείχνει και το πόσο γρήγορα μπορεί μια αντιπαράθεση στον δρόμο να πάρει βίαιη τροπή, ιδίως όταν δεν σταματά στο σημείο όπου ξεκινά.

Το κατσαβίδι βρέθηκε στο αυτοκίνητο

Κατά την έρευνα που ακολούθησε από τους αστυνομικούς, το κατσαβίδι εντοπίστηκε μέσα στο όχημα του 30χρονου, κάτω από το πατάκι, και κατασχέθηκε.

Το εύρημα αυτό θεωρείται κομβικό για τη δικογραφία, καθώς συνδέεται άμεσα με τον τραυματισμό του 27χρονου και το πώς ακριβώς εξελίχθηκε το επεισόδιο στο Περιστέρι.

Η αστυνομία προχώρησε στη διερεύνηση όλων των συνθηκών του περιστατικού, ενώ το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της υπόθεσης.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Συνολικά συνελήφθησαν πέντε άτομα για το επεισόδιο, το οποίο απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές λόγω της βίαιης κατάληξής του.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για:

επικίνδυνη σωματική βλάβη

εξύβριση

απειλή

παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Το πλέγμα των κατηγοριών δείχνει ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται ως ένας συνηθισμένος καβγάς στον δρόμο, αλλά ως περιστατικό με σοβαρά στοιχεία επιθετικότητας και επικινδυνότητας.

