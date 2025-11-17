Αγρίνιο: 17χρονη λιποθύμησε από αλκοόλ – Συνελήφθη καταστηματάρχης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 17χρονη επισκέφθηκε το βράδυ του Σαββάτου κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Αγρίνιο, όπου κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό. Λίγο αργότερα παρουσίασε συμπτώματα μέθης και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για τις πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου μετέβησαν άμεσα στο κατάστημα, εντόπισαν τον ιδιοκτήτη και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπήρξαν και άλλα περιστατικά διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικους στο ίδιο κατάστημα.

