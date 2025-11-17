Αγρίνιο: 17χρονη λιποθύμησε από αλκοόλ – Συνελήφθη καταστηματάρχης

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Αγρίνιο, όπου 17χρονη κατανάλωσε αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατέληξε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης. Ο ιδιοκτήτης συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων.

Αλκοόλ
17 Νοέ. 2025 12:21
Pelop News

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 17χρονη επισκέφθηκε το βράδυ του Σαββάτου κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Αγρίνιο, όπου κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό. Λίγο αργότερα παρουσίασε συμπτώματα μέθης και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για τις πρώτες βοήθειες.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν 17χρονη κατανάλωσε αλκοόλ σε κατάστημα του Αγρινίου, παρά το γεγονός ότι η διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία.

Η νεαρή μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου σε κατάσταση μέθης, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου μετέβησαν άμεσα στο κατάστημα, εντόπισαν τον ιδιοκτήτη και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπήρξαν και άλλα περιστατικά διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικους στο ίδιο κατάστημα.

