Αγρίνιο: Χειροπέδες σε τρία άτομα για τον τραυματισμό 16χρονου

Εξελίξεις στο θέμα του τραυματισμού ενός 16χρονου στο Αγρίνιο, με τον τραυματισμό του 16χρονου, στο κέντρο του Αγρινίου, είχαμε πριν από λίγες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ταυτοποίηση τριών εκ των νεαρών που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες στο κέντρο του Αγρινίου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Αγρίνιο: Επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο στο κέντρο – Έξι προσαγωγές

Τα στοιχεία τους είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, ενώ οι ίδιοι για την ώρα αρνούνται ότι συμμετείχαν στην επίθεση. Από την Ασφάλεια Αγρινίου συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ με εντολή εισαγγελέα οι νεαροί κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών της πόλης.

