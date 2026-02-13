Αγρίνιο: Ενεπλάκη σε τροχαίο και συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες αργά το βράδυ αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε υλικές ζημιές.

Κατά τον τροχονομικό έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η υπόθεση χειρίζεται η αρμόδια αστυνομική αρχή, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



