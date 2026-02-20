Αγρίνιο: Εξιχνιάστηκαν 15 κλοπές, ανήλικοι οι δράστες

Ταυτοποιήθηκαν πέντε ανήλικα από 10 έως 13 ετών, ως δράστες των κλοπών, στο Αγρίνιο.

20 Φεβ. 2026 10:40
Εξιχνιάστηκαν μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης
Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, 15 υποθέσεις κλοπών σε
οχήματα, κατάστημα και πεζή γυναίκα, στο Αγρίνιο.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού
χαρακτήρα, για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε βάρος πέντε ανηλίκων,
ηλικίας από 10 έως 13 ετών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν
ταυτοποιηθεί, καθώς και σε βάρος δυο γονέων των ανηλίκων για παραμέληση
εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, οι ανήλικοι κατηγορούμενοι από τον Ιούνιο του 2025 έως
08/02/2026, διέπραξαν δεκαπέντε κλοπές (η μια απόπειρα), σε οχήματα, σε
εμπορικό κατάστημα και σε πεζή ηλικιωμένη γυναίκα, κατά τις οποίες
αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -160- ευρώ, καθώς και τραπεζικές κάρτες,
κινητά τηλέφωνα, διάφορες συσκευές (βάση τηλεόρασης, συσκευές
ηλεκτρονικών τσιγάρων, τιμονιέρα, ραδιοκασετόφωνο, συσκευή epass, βάση
τηλεόρασης, φορτιστή αυτοκινήτου), γυαλιά και ενδύματα, συνολικής αξίας
περίπου -2.500- ευρώ.

Ως προς τη μεθοδολογία, οι κατηγορούμενοι ενεργώντας με διαφορετική
σύνθεση κάθε φορά, διέπρατταν τις κλοπές κυρίως απογευματινές ώρες, ενώ
προκαλούσαν στα οχήματα θραύση τζαμιών και στη συνέχεια αφαιρούσαν τα
αντικείμενα.

Για τη διερεύνηση των περιστατικών, διενεργήθηκαν μεθοδικές και
εμπεριστατωμένες έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης
και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των
κλοπών και την ταυτοποίηση των ανήλικων κατηγορούμενων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

 

