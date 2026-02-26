Αγρίνιο: Ισόβια στον δολοφόνο της Δώρας

Με την επιβολή της ανώτατης των ποινών ολοκληρώθηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λευκάδας η δίκη για τη δολοφονία της μητέρας τριών παιδιών Δώρας Ναστούλη, που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία του Αγρινίου τον Νοέμβριο του 2024.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον πρώην σύντροφο της γυναίκας για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και του επέβαλε ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Επιπλέον για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας, της παράνομης οπλοχρησίας και της παραβίασης περιοριστικών όρων, του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης πέντε ετών και χρηματική ποινή 1000 ευρώ.

Η απόφαση έγινε δεκτή με έντονη συναισθηματική φόρτιση από τη μητέρα της Δώρας, τον αδερφό της και τα τρία παιδιά της που όλα αυτά τα χρόνια ζητούσαν δικαίωση για τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της με βίαιο τρόπο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Δώρας κ. Καραγκούνης είπε στο protothema.gr: «Τόσο εγώ όσο και η οικογένεια, αισθανόμαστε πλήρως δικαιωμένοι μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Από την πρώτη στιγμή, η οικογένεια της Δώρας σήκωσε ότι είχε εμπιστοσύνη στο έργο της δικαιοσύνης και μετά τη σημερινή απόφαση οι προσδοκίες τους ικανοποιήθηκαν. Πλέον με τη σημερινή απόφαση η οποία ήταν ομόφωνη σε όλα τα σκέλη της αποδέχθηκε πλήρως ότι ο κατηγορούμενος δρώντας με πλήρη διαύγεια οργάνωσε και εκτέλεσε το σχέδιο του, δολοφονώντας τη Δώρα Ναστουλη εν ψυχρώ και στη συνέχεια προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του αποφεύγοντας για πολλές ώρες τη σύλληψη του. Ευχή όλων μας να μην υπάρξουν άλλα θύματα έμφυλης βίας και μακάρι η απόφαση αυτή να στείλει τα μηνύματα που πρέπει σε όλους».

Η αγόρευση της εισαγγελέως

Η εισαγγελέας της έδρας σε μια αγόρευση που διήρκησε περίπου ένα τέταρτο μίλησε για ένα πολύ καλά προμελετημένο έγκλημα βάσει σχεδίου. Όπως υπογράμμισε τα στοιχεία της δικογραφίας και η συμπεριφορά του κατηγορούμενου πριν και μετά την πράξη κατέδειξαν ψυχραιμία, οργάνωση και απόλυτη επίγνωση των πράξεων του.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην απουσία ειλικρινούς μεταμέλειας, σημειώνοντας πως ο κατηγορούμενος ουδέποτε ανέλαβε ουσιαστικά την ευθύνη για την πράξη του. Η τοποθέτηση της προκάλεσε την έντονη αντίδραση του συνηγόρου υπεράσπισης, ο οποίος της καταλόγισε «μένος» απέναντι στον εντολέα του.

Απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης

Το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα όλους τους αρχικούς ισχυρισμούς περί πλήρους ανικανότητας προς καταλογισμό. Απορρίφθηκε και ο νέος ισχυρισμός που προέβαλε ο συνήγορος στην αγόρευση του περί μεταβολής της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Επίσης απορρίφθηκαν και τα τρία ελαφρυντικά που ζητήθηκαν του πρότερου σύννομου βίου, της ειλικρινούς μεταμέλειας και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών που τελικά έγινε δεκτή στο σύνολο της.

Το έγκλημα και η σύλληψη του δράστη

Η 43χρονη ήταν διαζευγμένη και μητέρα τριών παιδιών. Μετά τον χωρισμό από τον πρώην σύζυγό της είχε συνάψει σχέση με τον 30χρονο αλλά η σχέση τους τελείωσε. Το επόμενο διάστημα η Δώρα Ναστούλη προχώρησε τη ζωή της και ήταν έτοιμη να αρραβωνιαστεί με τον σύντροφό της.

Τη μοιραία ημέρα της δολοφονίας τον Νοέμβριο του 2024, ο δράστης -μη μπορώντας να αποδεχτεί την απόρριψη από τη Δώρα- είχε στήσει καρτέρι στη γυναίκα έχοντας όπλο. Όπλο το οποίο μάλιστα προμηθεύτηκε ενώ, μερικούς μήνες πριν, οι Αρχές του είχαν αφαιρέσει δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε μετά από μήνυση που είχε υποβάλλει σε βάρος του το θύμα για ενδοοικογενειακή βία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



