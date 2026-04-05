Αγρίνιο: Με ελικόπτερο Super Puma στο Ρίο ο τραυματίας ορειβάτης – Πολύωρη επιχείρηση διάσωσης

05 Απρ. 2026 20:00
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη θρίλερ διάσωσης βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (5/4) στην περιοχή Κούτουπα, κοντά στο Αγρίνιο, με έναν 56χρονο ορειβάτη να τραυματίζεται και να εγκλωβίζεται σε δύσβατο σημείο.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ωστόσο η επιχείρηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς το δύσκολο ανάγλυφο της περιοχής και οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεπαν την άμεση προσέγγιση ελικοπτέρου.

Οι πυροσβέστες, που έφτασαν στο σημείο, μετέφεραν τον τραυματία μέσα από το βουνό, μέχρι να βρεθεί κατάλληλο σημείο για την αεροδιακομιδή του. Τελικά, ο 56χρονος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο τύπου Eurocopter AS332 Super Puma στο Ρίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ορειβάτης τραυματίστηκε όταν επιχείρησε να δέσει σκοινί σε βράχο, ο οποίος αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει. Από την πτώση υπέστη τραύματα στο κεφάλι, στο χέρι και στο πόδι.

Πρόκειται για τον πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή μαζί με δύο ομάδες ορειβατών για εξόρμηση.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν συνολικά 27 πυροσβέστες, ενώ είχε ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου για την ασφαλή μεταφορά του τραυματία.

Τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου έχουν μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βλασίου, όπου καταθέτουν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

