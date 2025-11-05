Αγρίνιο: Μισό κιλό κάνναβης εντόπισε ο «Sporty» – Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση

Σε κακουργηματικές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών αντιμετωπίζει ένας άνδρας που συνελήφθη στο Αγρίνιο, ύστερα από έρευνα της Αστυνομίας σε σπίτι και στάβλο, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου «Sporty».

05 Νοέ. 2025 12:12
Στη σύλληψη ενός άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Μεσολογγίου, σε περιοχή του Αγρινίου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν ύποπτες κινήσεις γύρω από την κατοικία του συλληφθέντα. Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι και σε στάβλο που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 504,9 γραμμάρια κάνναβης (φυτικά αποσπάσματα, φύλλα και φούντες), καθώς και τρεις τρίφτες με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας.

Καθοριστική στη διαδικασία ανεύρεσης των ναρκωτικών αποδείχθηκε η συνδρομή του αστυνομικού σκύλου “Sporty”, ο οποίος εντόπισε τις ποσότητες κάνναβης σε σημεία που είχαν επιμελώς αποκρυφθεί.

Σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ ο ίδιος πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου για τα περαιτέρω.
