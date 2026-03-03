Αγρίνιο: Νεκρός 61χρονος μετά από εκτροπή δικύκλου – Συγκλονίζει η ανάρτησή του λίγες ώρες πριν

Θλίψη έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο ο θάνατος του 61χρονου Φώτη Καρκαλή, που τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο με δίκυκλο. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε σημείο με ελλιπή φωτισμό, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί ανάρτησή του λίγες ώρες πριν.

03 Μαρ. 2026 11:21
Pelop News

Βαριά σκιά πένθους έχει απλωθεί στο Αγρίνιο μετά τον τραγικό θάνατο του 61χρονου Φώτη Καρκαλή, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από εκτροπή του δικύκλου που οδηγούσε, σε δρόμο της πόλης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο τέρμα της οδού Κυριαζή, στο οδικό τμήμα που περνά μπροστά από το αστυνομικό μέγαρο. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 61χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε σημείο όπου ο φωτισμός είναι περιορισμένος, με αποτέλεσμα το δίκυκλο να εκτραπεί και να καταλήξει σε παρακείμενο χαντάκι.

Στο σημείο έφθασαν άμεσα αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 61χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο Φώτης Καρκαλής ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν ως διανομέας, ενώ ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί ανάρτηση που είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook λίγες ώρες πριν το δυστύχημα, όπως αναφέρει το agrinionews.gr. «Θα ήθελα να πω κάτι στη ζωή: Αν τελείωσε να με δοκιμάζει θα ήθελα να ξεκουραστώ λίγο… Κουράστηκα…!!!», έγραφε, σε μια φράση που εκ των υστέρων αποκτά δραματική βαρύτητα.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της για το συμβάν αναφέρει: “Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο.

Ειδικότερα, 61χρονος ημεδαπός άνδρας οδηγώντας μοτοσικλέτα, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο αύλακα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 61χρονου οδηγού.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος”.

