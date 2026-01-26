Αγρίνιο: Νεκρός ο 40χρονος Χριστόφορος Τσιρώνης μετά από τροχαίο – Δωρίζει ζωή με τα όργανά του

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, περίπου στις 21:00, στην περιοχή της Νίκαιας. Ο 40χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ περπατούσε χέρι-χέρι με τη σύντροφό του

26 Ιαν. 2026 19:08
Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου του 40χρονου Αγρινιώτη Χριστόφορου Τσιρώνη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσηλευτική μονάδα της Αθήνας, έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, περίπου στις 21:00, στην περιοχή της Νίκαιας. Ο 40χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ περπατούσε χέρι-χέρι με τη σύντροφό του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, το όχημα που οδηγούσε νεαρή γυναίκα τον χτύπησε, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι.

Ο Χριστόφορος Τσιρώνης μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ωστόσο η κατάστασή του κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή και μη αναστρέψιμη.

Δωρεά οργάνων – Μεγαλείο ψυχής από την οικογένεια

Το βράδυ της Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η διαδικασία λήψης των οργάνων του 40χρονου, καθώς η οικογένειά του, δείχνοντας μεγαλείο ψυχής, αποφάσισε να δωρίσει ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο άτυχος άνδρας, που εργαζόταν επαγγελματικά ως μάγειρας και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο περιβάλλον του, μόλις πριν από πέντε μήνες είχε υποβληθεί σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς. Τότε, οι γιατροί είχαν κάνει λόγο για «ιατρικό θαύμα».

Δεύτερο χτύπημα της μοίρας για την οικογένεια

Η οικογένεια του Χριστόφορου Τσιρώνη είναι συγκλονισμένη, βιώνοντας το δεύτερο βαρύ πλήγμα μέσα σε λίγα χρόνια. Τον Νοέμβριο του 2022 είχε φύγει από τη ζωή και ο πατέρας του, Κώστας Τσιρώνης, σε ηλικία 62 ετών, μετά από γενναία μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο εκλιπών υπήρξε ιδιοκτήτης ραδιοφωνικού σταθμού και ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία.

Η μητέρα, η αδελφή και η σύντροφός του αδυνατούν να πιστέψουν πώς μέσα σε μια στιγμή έχασαν τον άνθρωπό τους, βυθισμένες σε βαρύ πένθος.

πηγή sinidisi.gr 

