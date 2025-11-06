Αγρίνιο: Στα χέρια της αστυνομίας άνδρας με 42 γραμμάρια κάνναβης

Ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη χθες το πρωί στο Αγρίνιο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, μετά από αστυνομικό έλεγχο κατά τον οποίο βρέθηκε να κατέχει 42 γραμμάρια κάνναβης.

Στην κατοχή του εντοπίστηκε επίσης τρίφτης με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας, ο οποίος και κατασχέθηκε.

