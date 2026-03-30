Αγρίνιο: Στον Εισαγγελέα οι τρεις ανήλικοι για την αιματηρή επίθεση με σουγιά σε 16χρονο

Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγούνται σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, οι τρεις 17χρονοι που συνελήφθησαν για την άγρια επίθεση σε βάρος ενός 16χρονου μαθητή, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην καρδιά του Αγρινίου.

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, αφορά τον τραυματισμό του ανήλικου θύματος με αιχμηρό αντικείμενο (σουγιά) μετά από συμπλοκή.

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε τρία άτομα για τον τραυματισμό 16χρονου

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, με τον 16χρονο να δέχεται χτύπημα από έναν εκ των τριών δραστών. Αιμόφυρτος, το θύμα κατάφερε να φτάσει μέχρι τα σκαλιά υποκαταστήματος τράπεζας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρισκόταν και η αδελφή του 16χρονου, η οποία παρά το σοκ που υπέστη, παρείχε κρίσιμες πληροφορίες στις αστυνομικές αρχές, βοηθώντας στον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών 17χρονων.

Σε βάρος των τριών ανηλίκων έχει σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη των τριών γονέων των δραστών, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Οι έρευνες της Ασφάλειας Αγρινίου συνεχίζονται για να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια που οδήγησαν στην αιματηρή συμπλοκή.

