Αγρίνιο: Σύλληψη με κάνναβη, ζυγαριά ακριβείας και υλικά συσκευασίας σε έρευνα κατοικίας

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στο Αγρίνιο ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 34,8 γραμμάρια κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και δέκα τεμάχια νάιλον σακούλας, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και συσκευασία ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

