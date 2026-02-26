Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας με μαχαίρι 28 εκατοστών σε έλεγχο της Άμεσης Δράσης

Συνελήφθη σήμερα στο Αγρίνιο ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, στο πλαίσιο ελέγχων στην περιοχή.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας κατείχε μαχαίρι συνολικού μήκους 28 εκατοστών. Το αντικείμενο κατασχέθηκε, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η υπόθεση θα ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



