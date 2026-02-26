Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας με μαχαίρι 28 εκατοστών σε έλεγχο της Άμεσης Δράσης
Στη σύλληψη ημεδαπού στο Αγρίνιο προχώρησαν αστυνομικοί, όταν σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κατείχε μαχαίρι μεγάλου μήκους.
Συνελήφθη σήμερα στο Αγρίνιο ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, στο πλαίσιο ελέγχων στην περιοχή.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας κατείχε μαχαίρι συνολικού μήκους 28 εκατοστών. Το αντικείμενο κατασχέθηκε, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Η υπόθεση θα ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
