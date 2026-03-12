Αγρίνιο: Συνελήφθη την ώρα που πήγε να κλέψει μπαταρία και βενζίνη από σκάφος

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι στο Αγρίνιο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Αμεσης Δράσης Αγρινίου, για υπόθεση απόπειρας κλοπής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας μπήκε σε χώρο οικίας και επιχείρησε να αφαιρέσει από σκάφος μία μπαταρία και ποσότητα βενζίνης. Ωστόσο, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πράξη του.

Κατά την ίδια υπόθεση, φέρεται ότι προκάλεσε και φθορές στο σκάφος, με τη ζημιά να εκτιμάται στα 300 ευρώ.

Σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

