Αγρίνιο: Συνελήφθη την ώρα που πήγε να κλέψει μπαταρία και βενζίνη από σκάφος

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας άνδρας στο Αγρίνιο, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα κλοπής σε χώρο οικίας. Σύμφωνα με τις Αρχές, επιχείρησε να αφαιρέσει αντικείμενα από σκάφος, χωρίς τελικά να ολοκληρώσει την πράξη του, ενώ προκάλεσε και φθορές.

12 Μαρ. 2026 12:43
Pelop News

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι στο Αγρίνιο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Αμεσης Δράσης Αγρινίου, για υπόθεση απόπειρας κλοπής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας μπήκε σε χώρο οικίας και επιχείρησε να αφαιρέσει από σκάφος μία μπαταρία και ποσότητα βενζίνης. Ωστόσο, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πράξη του.

Κατά την ίδια υπόθεση, φέρεται ότι προκάλεσε και φθορές στο σκάφος, με τη ζημιά να εκτιμάται στα 300 ευρώ.

Σε βάρος του ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

