Αγρίνιο: Τα όσα είπε ο 9χρονος για το «χορήγηση» φαρμάκου σε συμμαθητή, η απάντηση της διευθύντριας

«Αν δεν το καταπιεί, δεν είναι μάγκας» φαίνεται να είπε ο 9χρονος που έδωσε χάπι που έφερε μαζί του στο σχολείο σε συνομήλικο μαθητή του, στο Αγρίνιο, ο οποίος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

Αγρίνιο: 9χρονος στο νοσοκομείο -Του έδωσε φάρμακα ένας συμμαθητής του!

Το περιστατικό συνέβη σε δημοτικό σχολείο του Αγρινίου, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όταν 9χρονος μετά από προτροποή συμμαθητή του κατανάλωσε ψυχοφάρμακο που του έδωσε ο ίδιος.

Οταν η μητέρα μετέβη στο σχολείο για να πάρει τον 9χρονο, κατάλαβε ότι το παιδί της δεν ήταν καλά, ζαλιζόταν και όταν τον ρώτησε τι συνέβη, ο γιος της, της ανέφερε πως κατάπιε ένα χάπι που του έδωσε ένας συμμαθητής του αλλά δεν ήξερε τι χάπι είναι.

«Μάλλον θα χρησιμοποιείται και από παιδιά» είπε η διευθύντρια στη μητέρα

Η γυναίκα, σε κατάσταση πανικού, πήγε και βρήκε το παιδί, και ρώτησε τον 9χρονο τι χάπι έδωσε στον γιο της. Εκείνος της έδειξε το σκεύασμα και η μητέρα το έβγαλε φωτογραφία. Το έστειλε στον παιδίατρο και ο γιατρός της είπε να μεταφέρει αμέσως το παιδί στο νοσοκομείο διότι πρόκειται για ένα ισχυρό αντιψυχωσικό χάπι.

Ο 9χρονος είπε πως βρήκε το αντιψυχωσικό χάπι στο σπίτι του.

Η μητέρα έσπευσε άμεσα να ρώτησε τη διευθύντρια για το εάν γνωρίζει γι’ αυτό το περιστατικό, και εκείνη της απάντησε πως γνωρίζει και έχουν ενημερωθεί και οι γονείς του άλλου παιδιού, και πως για να έχει αυτό το φάρμακο το παιδί «μάλλον θα χρησιμοποιείται και από παιδιά».

