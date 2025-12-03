Αγρότες έκλεισαν την Πατρών–Πύργου: Γάλα στους δρόμους και φλεγόμενος σανός στα μπλόκα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Με εντυπωσιακή συμμετοχή και κλιμακούμενη ένταση, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλείας βγήκαν ξανά στον δρόμο, κλείνοντας την Εθνική Οδό Πάτρας–Πύργου σε δύο σημεία, ενώνοντας δυνάμεις από Κάμπο, Πύργο και Ολυμπία και προχωρώντας σε δυναμικές μορφές διαμαρτυρίας.

Σε ένα από τα πιο μαζικά και δυναμικά αγροτικά « μπλόκα » των τελευταίων ετών στην Ηλεία, οι παραγωγοί του νομού – σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων – βγήκαν αποφασισμένοι στους δρόμους, συγκροτώντας ενιαίο αγροτικό μέτωπο από Κάμπο, Πύργο και ευρύτερη Ολυμπία.

Αγροτικά μπλόκα: Ξεκινούν σήμερα στη Δυτική Αχαΐα, ακολουθούν Ερύμανθος και Αιγιάλεια

Από το πρωί, αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν σε κομβικά σημεία: στον Πύργο, στη Μαραθιά και στα Λεχαινά. Στη Μαραθιά, τρακτέρ και οχήματα παρατάχθηκαν σε μεγάλη έκταση, με τους παραγωγούς να σχηματίζουν πορεία προς τον Πύργο, ενώ σε κάθε χωριό το κονβόι ενισχυόταν με νέα οχήματα.

Στα Χανάκια, όπου συναντήθηκαν οι πορείες του Κάμπου και του Πύργου, οι αγρότες έστησαν το κεντρικό μπλόκο τους, κλείνοντας την Εθνική Οδό Πύργου–Πατρών και την Ολυμπία Οδό.

Την ίδια ώρα, αγρότες από τη Βόρεια Ηλεία πραγματοποίησαν μεγάλη πορεία με τρακτέρ στα Λεχαινά, κατέληξαν στο Δημαρχείο και στη συνέχεια έκλεισαν την Εθνική Οδό στη διασταύρωση των Λεχαινών, δημιουργώντας δεύτερο σημείο αποκλεισμού.

Λίγο αργότερα, στο ύψος του κόμβου Πύργου, οι διαδηλωτές προχώρησαν σε έντονες, συμβολικές ενέργειες διαμαρτυρίας:

• έριξαν γάλα στον δρόμο

• έκαψαν μεγάλη μπάλα σανού

Στόχος, όπως δήλωσαν, να δείξουν την απόγνωση και την πίεση που βιώνουν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με τρακτέρ, πανό και πλήρη παράταξη αγροτικών μηχανημάτων σε όλο τον άξονα Πύργου – Λεχαινών, ενώ η συμμετοχή αυξάνεται ώρα με την ώρα.

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι παραγωγοί της Ηλείας διεκδικούν:

• καταβολή αποζημιώσεων για ευλογιά και καταρροϊκό πυρετό,

• άμεση πληρωμή κοινοτικών επιδοτήσεων,

• μείωση κόστους παραγωγής (ρεύμα, καύσιμα, ζωοτροφές),

• αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ,

• μέτρα για τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών και του ζωικού κεφαλαίου.

Το κλίμα στον αγροτικό κόσμο της Ηλείας είναι ιδιαίτερα τεταμένο. Ο νομός, μία από τις πιο κατεξοχήν αγροτικές περιοχές της χώρας, δείχνει για ακόμη μία φορά ότι όταν «το ποτήρι ξεχειλίσει», η φωνή του μπορεί να γίνει βροντερή, μαζική και ενωμένη.

Οι επόμενες ώρες κρίνονται καθοριστικές για το εύρος και τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Πηγή: ilialive.gr και ertnews

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



