Αγρότες: Κλειστά σπίτια ή κλειστοί δρόμοι;

Ο Νίκος Μοίραλης είναι γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα

Αγρότες: Κλειστά σπίτια ή κλειστοί δρόμοι;
04 Δεκ. 2025 10:26
Pelop News

Η κυβέρνηση ξέχασε να μιλήσει για τα κλειστά σπίτια των αγροκτηνοτρόφων και σήμερα μιλάει για τους κλειστούς δρόμους από τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου της επικράτειας.

Μετά από 7 συνεχόμενα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως φταίνε οι προηγούμενοι, κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι στο 100% ένα γαλάζιο σκάνδαλο.

Μια κοινωνική ομάδα, οι αγρότες, που στήριξαν την κυβέρνηση σε ποσοστά κοντά στο 50% σήμερα εξεγείρονται, κλείνουν τους δρόμους και ζητάνε το αυτονόητο, το δικαίωμα να ζήσουν την ζωή τους στην επαρχία, στην ύπαιθρο μαζί με τις οικογένειες τους.

Οι Αγρότες ξεσηκώνονται για έναν ακόμη λόγο που είναι ο πιο σημαντικός για τους ίδιους. Διαδηλώνουν για να βγάλουν από πάνω τους την ρετσινιά των χασάπηδων και των Φραπέδων. Διαδηλώνουν για να πείσουν τον κόσμο πως η κυρία Σερμετζίδου με την Ferrari & την Porsche δεν έχει καμία σχέση με τον αγροτικό κίνημα.

Διεκδικούν τις αυτονόητες καθιερωμένες ετήσιες επιδοτήσεις που τους κρατάνε στην ζωή και τους δίνουν το δικαίωμα να συνεχίζουν την παραγωγή τους. Να μην ξεχάσουμε πως αυτοί οι άνθρωποι παράγουν στα αλήθεια, δεν δηλώνουν ψεύτικες εκτάσεις για τα μάτια του κόσμου.

Η Ελληνική κοινωνία θα σταθεί δίπλα στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και θα υπερθεματίσει για τα δίκαια αιτήματα των αγροτών για καταβολή των νόμιμων ετήσιων επιδοτήσεων. Η μάχη τους είναι και δικιά μας μάχη.

Τα ανοιχτά σπίτια της υπαίθρου θα φέρουν και ανοιχτούς δρόμους σε όλη την χώρα!!!

 

ΝΙΚΟΣ ΜΟΙΡΑΛΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΪ́ΑΣ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:51 Συναγερμός στη Χαριλάου Τρικούπη: Ύποπτη βαλίτσα έξω από εγκαταλελειμμένο κτίριο
10:45 Δημοσκόπηση σε γαλλικό περιοδικό: Πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν ότι υπάρχει πιθανότητα πολέμου με τη Ρωσία
10:44 Δύο συλλήψεις για υπόθεση ηρωίνης στην Αττική – Ανάμεσά τους και λιμενικός
10:44 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ψήφισμα στον Δήμα θέλουν να δώσουν οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας
10:36 Σεισμός στα σύνορα Κίνας–Κιργιστάν
10:30 Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο: Ο χάρτης των έργων που αλλάζουν Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία έως το 2027
10:26 Αγρότες: Κλειστά σπίτια ή κλειστοί δρόμοι;
10:25 Δώρο Χριστουγέννων: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί και πώς υπολογίζεται
10:16 Σύλληψη δύο αλλοδαπών στον λιμένα Πατρών για πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο
10:14 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 15χρονος για επικίνδυνη οδήγηση με δίκυκλο
10:05 Μακρόν σε Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο: Χρησιμοποιήστε την επιρροή σας για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία
10:00 Τα αιτήματα των δημαρχών στον διάλογο με τον Υπουργό Εσωτερικών Θ. Λιβάνιο: Χρηματοδότηση, προσλήψεις και εκλογικός νόμος
9:57 Στις 2 παραδίδεται στην κυκλοφορία ολόκληρη η Πατρών – Πύργου: Ένας δρόμος-ορόσημο για τη Δυτική Ελλάδα
9:55 Τραγωδία στον δρόμο Πτολεμαΐδας-Κοζάνης: Εξετράπη λεωφορείο με 25 εργαζομένους της ΔΕΗ, νεκρός ο οδηγός
9:50 Κάρπαθος: Ενισχύεται η προβολή του νησιού στη γερμανική αγορά
9:42 Πούτιν: Η Ευρώπη να προωθήσει την ειρήνη στην Ουκρανία αντί να την παρεμποδίζει
9:33 Λάρισα: Στο αυτόφωρο σήμερα οι αγρότες για τα επεισόδια στον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια
9:32 Σπουδαία συνεργασία για Θύελλα και «Ηλιοτρόπιο»
9:30 Πάτρα: Παιδιά «όμηροι» στη μαφία των καταυλισμών – Τι τους έβαζαν να κάνουν τα κυκλώματα
9:24 Σοκ στο Ίλιον: Συνελήφθη 89χρονος σε παιδική χαρά, πρότεινε χρήματα σε 16χρονη για ερωτική συνεύρεση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ