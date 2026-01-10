Αγρότες: Οι αποφάσεις για τα μπλόκα σε Πανελλήνιο επίπεδο

Στη Νίκαια εκπρόσωποι αγροτικών μπλόκων από κάθε γωνιά της χώρας προσήλθαν στο Πολιτιστικό Κέντρο, όπου πραγματοποιείται το μεσημέρι σήμερα (10.1.26) η κρίσιμη σύσκεψη για τις επόμενες κινήσεις των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Το κλίμα στη Νίκαια, σύμφωνα με το thesspost.gr, φαίνεται να είναι φορτισμένο, με έντονη διάθεση για συνέχιση και κλιμάκωση των δράσεων των αγροτών.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτελεί η επιλογή των εκπροσώπων που θα μεταβούν την ερχόμενη Τρίτη, 13 Ιανουαρίου, στην Αθήνα, προκειμένου να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ωστόσο, εξετάζεται και το πώς θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις αμέσως μετά τη συνάντηση, καθώς μετά και την ψήφιση της συμφωνίας Mercosur επικρατεί έντονος αναβρασμός και αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο, που βλέπουν τις καλλιέργειές τους να απειλούνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περισσότερα μπλόκα προσέρχονται στη σύσκεψη με ξεκάθαρη γραμμή: «Ναι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αλλά και «ναι» στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, σε περίπτωση που δεν προκύψουν ικανοποιητικές δεσμεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης.

Στο τραπέζι των συζητήσεων τίθενται διάφορες προτάσεις για τις επόμενες δράσεις, μεταξύ των οποίων και η πραγματοποίηση μεγάλου συλλαλητηρίου στην Αθήνα. Μάλιστα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η κάθοδος να μην γίνει μόνο με λεωφορεία, αλλά και με τρακτέρ.

Ανοιχτό το οδικό δίκτυο

Ελεύθερο είναι πλέον το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου από τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, καθώς οι παραγωγοί προχώρησαν στη λήξη των αποκλεισμών στα περισσότερα σημεία της Βόρειας Ελλάδας, ενόψει και του ραντεβού τους με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13/1 το απόγευμα. Ωστόσο, τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα μπλόκα, στην άκρη των δρόμων.

Λήξη των αποκλεισμών καταγράφεται και στα περισσότερα τελωνεία, με μοναδική εξαίρεση αυτό των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί, οι αγρότες αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση να προχωρούν σε πλήρη αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα –πλην εκτάκτων περιστατικών– καθημερινά έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από τις 18:00 έως λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Οι αγρότες άνοιξαν το τελωνείο της Νίκης σήμερα στις 10:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι παρέμενε κλειστό από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αγρότες είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου για φορτηγά, Ι.Χ. οχήματα και τουριστικά λεωφορεία από τις 11 το πρωί.

Στο Νευροκόπι Δράμας, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει από τις 8 Ιανουαρίου, στις 08:00 το πρωί, σε αποκλεισμό της διέλευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων, με το σημείο να αναμένεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία σήμερα στις 18:00. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριων οδών.

