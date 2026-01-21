Αγρότες: Σταδιακή αποχώρηση τρακτέρ από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας

Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής αποσύρονται τα μπλόκα σε Κάστρο, Αταλάντη και Μπράλο. Οι αγρότες επαναξιολογούν τις κινητοποιήσεις

21 Ιαν. 2026 8:22
Οι αγρότες της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας και της Εύβοιας προχωρούν σε σταδιακή αποχώρηση των τρακτέρ από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου παρέμειναν για 53 ημέρες.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων, η απομάκρυνση θα ολοκληρωθεί μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου 2026. Οι αγρότες τονίζουν ότι η αποχώρηση θα γίνει «συγκροτημένα, όπως ακριβώς οργανώθηκε και η κάθοδος στα μπλόκα», ενώ υπογραμμίζουν ότι η κινητοποίηση δεν εγκαταλείπεται, αλλά επαναξιολογείται.

Διαβάστε επίσης: Αχαΐα: Οι αγρότες αποχωρήσαν από το μπλόκο της Εγλυκάδας

Οι επιτροπές των μπλόκων προχωρούν σε αποτίμηση των δεδομένων και διαμορφώνουν νέο πλαίσιο συνέχισης των διεκδικήσεών τους, με διαφορετικές μορφές κινητοποιήσεων.

Αναλυτικά οι αποχωρήσεις ανά μπλόκο:

  • Μπλόκο Κάστρου: Η αποχώρηση των τρακτέρ ξεκινά από το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι αγρότες αναμένουν την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων για να καθορίσουν συντονισμένα τα επόμενα βήματα.
  • Μπλόκο Αταλάντης: Από το πρωί της Παρασκευής προγραμματίζεται η απομάκρυνση των τρακτέρ.
  • Μπλόκο Μπράλου: Η αποχώρηση θα ξεκινήσει από τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από απόφαση που ελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης στη γενική συνέλευση.
  • Εύβοια: Οι αγρότες έχουν ήδη απομακρύνει τα τρακτέρ από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας. Αναμένονται οι αποφάσεις τους για τον τρόπο συνέχισης των διεκδικήσεων το επόμενο διάστημα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από 53 ημέρες συνεχούς παρουσίας στα μπλόκα και εν αναμονή της πανελλαδικής συντονιστικής σύσκεψης των αγροτών.

