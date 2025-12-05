Αγροτικά μπλόκα: Nέες κινητοποιήσεις, την Κυριακή η κρίσιμη διάσκεψη στη Νίκαια

Αγροτικά μπλόκα: Nέες κινητοποιήσεις, την Κυριακή η κρίσιμη διάσκεψη στη Νίκαια
05 Δεκ. 2025 8:59
Ετοιμοι για νέες κινητοποιήσεις δηλώνουν οι αγρότες που βρίσκονται σε θέση μάχης ενισχύοντας τα μπλόκα τους.

Εντείνουν τα μπλόκα οι αγρότες: Κορυφώνονται οι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς

Στόχος τους όπως επισημαίνουν είναι, μέχρι την Κυριακή 7/12/2025 που αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πανελλαδική διάσκεψη στη Νίκαια, να βρίσκονται με τα τρακτέρ τους σε 30 σημεία της χώρας.

Μόνο στη Θεσσαλία περισσότερα από 4.000 τρακτέρ έχουν βγει στους δρόμους.

Αύριο, Σάββατο 6/12/2025 οι αγρότες της Μαγνησίας ετοιμάζονται να στήσουν νέο μπλόκο στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών ενώ οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Όπως επεσήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος, στόχος της πρώτης φάσης είναι να συγκεντρωθούν 150–200 τρακτέρ.

Με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ οι αγρότες βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας, πάνω από 500 τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί στα διόδια του Λόγγου στον αυτοκινητόδρομο Ε65 ενώ συνεχίζεται κανονικά ο αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων.

Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο οι αγρότες στα Μάλγαρα

Αγρότες της Ημαθίας παραμένουν στο μπλόκο τους στην Εγνατία οδό στον κόμβο της Κουλούρας και συνάδελφοί τους από την Ροδόπη στον κόμβο της Κομοτηνής στο ρεύμα προς Ξάνθη ενώ οι αγρότες στα Μάλγαρα στόλισαν το δικό τους χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Καθημερινά οι αγρότες από τις 10 το πρωί έως τις 12.00 θα κλείνουν την Εγνατία οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου της Κομοτηνής.

