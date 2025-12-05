Εντείνουν τα μπλόκα οι αγρότες: Κορυφώνονται οι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς

Στην έκτη ημέρα των κινητοποιήσεών τους εισέρχονται οι αγρότες, συνεχίζοντας την ανάπτυξη νέων μπλόκων σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, μέσα στο Σάββατο και την Κυριακή αναμένεται να δημιουργηθούν επιπλέον σημεία αποκλεισμού, ώστε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να λειτουργούν περίπου 30 μεγάλα μπλόκα στο εθνικό δίκτυο.

Σήμερα, προγραμματίζεται νέο μπλόκο στα «πράσινα φανάρια» κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ενώ αντίστοιχες κινήσεις θα υπάρξουν στη Φθιώτιδα και στον Μπράλο. Τρακτέρ αναμένεται να εμφανιστούν και στη Σιάτιστα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ μεγάλο μπλόκο θα στηθεί στο Κάστρο Βοιωτίας. Την Κυριακή, αγρότες στον Βόρειο Έβρο σχεδιάζουν να παρατάξουν τις δυνάμεις τους σε νέο σημείο αποκλεισμού. Με αυτές τις κινήσεις ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της κινητοποίησης.

Διάλογος, αλλά με όρους

Από τη Δευτέρα οι αγρότες προετοιμάζουν σειρά δράσεων εντός των πόλεων, όπως καταλήψεις σε λιμάνια και πορείες με τρακτέρ. Η επόμενη εβδομάδα θεωρείται πιθανή για μια αρχική επαφή με την κυβέρνηση, με στόχο την αποτύπωση προθέσεων και από τις δύο πλευρές πριν από την κρίσιμη συζήτηση που θα ακολουθήσει.

Προς τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Νίκαια Λάρισας η πανελλαδική σύσκεψη της επιτροπής των μπλόκων, όπου θα εξεταστούν οι μορφές συνέχισης ή κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων ενόψει της ενδεχόμενης συνάντησης με την κυβέρνηση.

Οι αγρότες, απαντώντας στις αντιδράσεις για τους αποκλεισμούς δρόμων, τονίζουν ότι «η εθνική οδός μπορεί να ανοίξει ακόμη και αύριο», σημειώνοντας πως η εξέλιξη των κινητοποιήσεων εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, εκφράζουν δυσαρέσκεια για μεμονωμένες πρωτοβουλίες ομάδων αγροτών που επιχειρούν επαφές με κυβερνητικά στελέχη χωρίς συλλογική απόφαση.

