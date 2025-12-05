Εντείνουν τα μπλόκα οι αγρότες: Κορυφώνονται οι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς

Οι αγρότες ενισχύουν τις κινητοποιήσεις με νέα μπλόκα σε εθνικές οδούς. Προετοιμάζονται νέες δράσεις από τη Δευτέρα. Καθοριστική η πανελλαδική διάσκεψη στη Νίκαια

Εντείνουν τα μπλόκα οι αγρότες: Κορυφώνονται οι αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς
05 Δεκ. 2025 7:41
Pelop News

Στην έκτη ημέρα των κινητοποιήσεών τους εισέρχονται οι αγρότες, συνεχίζοντας την ανάπτυξη νέων μπλόκων σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, μέσα στο Σάββατο και την Κυριακή αναμένεται να δημιουργηθούν επιπλέον σημεία αποκλεισμού, ώστε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να λειτουργούν περίπου 30 μεγάλα μπλόκα στο εθνικό δίκτυο.

Διαβάστε επίσης: Πατρών-Πύργου: Μπλόκα και κλείσιμο από τους αγρότες

Σήμερα, προγραμματίζεται νέο μπλόκο στα «πράσινα φανάρια» κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ενώ αντίστοιχες κινήσεις θα υπάρξουν στη Φθιώτιδα και στον Μπράλο. Τρακτέρ αναμένεται να εμφανιστούν και στη Σιάτιστα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ μεγάλο μπλόκο θα στηθεί στο Κάστρο Βοιωτίας. Την Κυριακή, αγρότες στον Βόρειο Έβρο σχεδιάζουν να παρατάξουν τις δυνάμεις τους σε νέο σημείο αποκλεισμού. Με αυτές τις κινήσεις ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της κινητοποίησης.

Διάλογος, αλλά με όρους

Από τη Δευτέρα οι αγρότες προετοιμάζουν σειρά δράσεων εντός των πόλεων, όπως καταλήψεις σε λιμάνια και πορείες με τρακτέρ. Η επόμενη εβδομάδα θεωρείται πιθανή για μια αρχική επαφή με την κυβέρνηση, με στόχο την αποτύπωση προθέσεων και από τις δύο πλευρές πριν από την κρίσιμη συζήτηση που θα ακολουθήσει.

Προς τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Νίκαια Λάρισας η πανελλαδική σύσκεψη της επιτροπής των μπλόκων, όπου θα εξεταστούν οι μορφές συνέχισης ή κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων ενόψει της ενδεχόμενης συνάντησης με την κυβέρνηση.

Οι αγρότες, απαντώντας στις αντιδράσεις για τους αποκλεισμούς δρόμων, τονίζουν ότι «η εθνική οδός μπορεί να ανοίξει ακόμη και αύριο», σημειώνοντας πως η εξέλιξη των κινητοποιήσεων εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, εκφράζουν δυσαρέσκεια για μεμονωμένες πρωτοβουλίες ομάδων αγροτών που επιχειρούν επαφές με κυβερνητικά στελέχη χωρίς συλλογική απόφαση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:27 Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας ανηλίκων που τους εξανάγκαζε σε λαθρεμπόριο τσιγάρων
10:27 Συνεργασία Φορεών Αχαΐας: Συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας ανοίγει νέους δρόμους για την εργασία των ΑμεΑ
10:15 Ελευσίνα: Ήχησε το 112 – Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταποτάμου ΒΙΝΤΕΟ
10:13 Επιμελητήριο Αχαΐας: Η ΑΧΕΠΑΝ στον μεγαλύτερο γαστρονομικό διαγωνισμό Gelato της Ευρώπης ΦΩΤΟ
10:05 Εμπορική Ανανέωση: Νέο βάρος στις επιχειρήσεις από την εφαρμογή του IRIS
10:00 Κάτω Αχαΐα: Εθελοντική αιμοδοσία από την Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
10:00 Επιμελητήριο Αχαΐας: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου»
9:57 Το Κρεμλίνο αναμένει απάντηση των ΗΠΑ μετά τις συνομιλίες για την Ουκρανία
9:47 Διάσωση μάνας και γιου από φλεγόμενο σπίτι στη Χίο ΦΩΤΟ
9:45 Κυπριακό: Νέος κύκλος διπλωματικών επαφών – Στη Λευκωσία απεσταλμένη του ΟΗΕ
9:36 Καλαμάτα: «Βουτια» ΙΧ στη θάλασσα, διασώθηκε ο 86χρονος οδηγός
9:32 Απαγωγή Κυπαρισσία: Ο κτηνίατρος, τα 180.000 ευρώ, οι δράστες και οι έρευνες
9:30 Αιγιάλεια: Εκοιμήθη ο π. Σπυρίδων Γιαννακόπουλος, ήταν αφοσιωμένος στην Εκκλησία
9:25 Σύλληψη οδηγού νταλίκας στη Θεσσαλονίκη, περάσε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική
9:25 Επίθεση σε φορτηγό πλοίο ανοιχτά Υεμένης από 15 σκάφη
9:21 Μαραντίνης: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έκανα για έναν έρωτα είναι ότι παντρεύτηκα»
9:09 Ηχησε το «112» σε Τρίκαλα και Καρδίτσα για την κακοκαιρία «Byron»
9:05 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ Πάτρα: Σοκ και δεός στην Εγλυκάδα, πώς δρούσε το κύκλωμα που έβαζε ανήλικους να κλέβουν
8:59 Αγροτικά μπλόκα: Nέες κινητοποιήσεις, την Κυριακή η κρίσιμη διάσκεψη στη Νίκαια
8:49 Η εξομολόγηση του Αργυρού για τη σύζυγό του: Εχει «διαβάσει» την ψυχή μου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ