Πατρών-Πύργου: Μπλόκα και κλείσιμο από τους αγρότες

Έχουν ήδη σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων

Πατρών-Πύργου: Μπλόκα και κλείσιμο από τους αγρότες
04 Δεκ. 2025 21:40
Pelop News

Σε όλη την Ελλάδα οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και μάλιστα στη Δυτική Ελλάδα προχωρώντας σε νέο μπλόκο έκλεισαν την εθνικής οδό Πατρών–Πύργου. Δεκάδες αγρότες, πεζοί, απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα της νέας εθνικής οδού, καθώς δεν τους επετράπη να μεταβούν στο σημείο με τα οχήματά τους.

Πάτρα: Η επίθεση 13χρονων σε μικρότερο μαθητή, η σύλληψή τους, τα νέα δεδομένα και η απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων. Οι αγρότες ζητούν από τους οδηγούς κατανόηση, υπογραμμίζοντας ότι ο συμβολικός αποκλεισμός δεν θα διαρκέσει περισσότερο από δύο ώρες.

Μπλόκα και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου
Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την δυτική Αχαΐα, με αφορμή την τελετή παράδοσης στη κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, στο ύψος της περιοχής Μιντιλόγλι, της Πάτρας.

Αρχικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας. Στην συνέχεια κινήθηκαν με αγροτικά αυτοκίνητα επί της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών – Πύργου, με προορισμό το Μιντολόγλι, συνοδεία αστυνομικής δύναμης.

Τα αγροτικά αυτοκίνητα σταμάτησαν στον κόμβο της βιομηχανικής περιοχής, όπου υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις, εκφράζοντας την επιθυμία τους να παραδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματά τους στον υπουργό Υποδομών, Χρίστο Δήμα.

