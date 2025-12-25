Αγροτικές κινητοποιήσεις με τραπέζια Χριστουγέννων αλλά και ανοικτούς δρόμους

Με μουσική, φαγητό και συμβολικές πρωτοβουλίες, παρέμειναν στα σημεία συγκέντρωσης, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα δεν μπορούν να μπουν σε αναμονή, ούτε να «παγώσουν» εξαιτίας των γιορτινών ημερών.

Αγροτικές κινητοποιήσεις με τραπέζια Χριστουγέννων αλλά και ανοικτούς δρόμους
25 Δεκ. 2025 14:38
Pelop News

Χριστούγεννα στα μπλόκα πέρασαν αγρότες σε πολλές περιοχές της χώρας, επιλέγοντας να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να καταστήσουν σαφές προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους δεν αναστέλλεται λόγω των εορτών.

Με μουσική, φαγητό και συμβολικές πρωτοβουλίες, παρέμειναν στα σημεία συγκέντρωσης, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα δεν μπορούν να μπουν σε αναμονή, ούτε να «παγώσουν» εξαιτίας των γιορτινών ημερών.

Στην Αργολίδα, η παραμονή των Χριστουγέννων βρήκε τους αγρότες στο μπλόκο της Μαλαχιάς, όπου παρέμειναν συγκεντρωμένοι σε εορταστικό κλίμα. Στο σημείο στήθηκε πρόχειρο εορταστικό τραπέζι, με μουσική και μεζέδες, ενώ οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν ευχές.

Τα τρακτέρ είχαν παραταχθεί στο πλάι του δρόμου, χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία, σε μια συνειδητή επιλογή, όπως υπογραμμίζουν οι ίδιοι, ώστε να διατηρηθεί η παρουσία τους χωρίς να προκληθούν δυσκολίες στους πολίτες που μετακινούνται τις ημέρες των εορτών.

Οι αγρότες έχουν παραχωρήσει περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση στο οδικό δίκτυο, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Ωστόσο, μετά τις γιορτές δεν αποκλείουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Αγροτικές κινητοποιήσεις με τραπέζια Χριστουγέννων αλλά και ανοικτούς δρόμους

Ομαλή η κυκλοφορία με εκτροπές στον Π.Α.Θ.Ε, παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στη Λάρισα
Με εκτροπές αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται ανήμερα των Χριστουγέννων η κυκλοφορία στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης, καθώς έχει δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το οποίο παραμένει ανοιχτό από προχθές. Η εικόνα σήμερα είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με την κίνηση να κυλά ομαλά.

Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης. Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και αύριο.

Οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα της περιοχής παραμένουν στο σημείο, έχοντας δηλώσει ότι θα περάσουν εκεί και τις ημέρες των Χριστουγέννων, όπως και έκαναν την παραμονή, παραμένοντας μέχρι αργά το βράδυ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν λάβουν συγκεκριμένες εγγυήσεις από την κυβέρνηση για τα βασικά αιτήματα που έχουν καταθέσει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:24 Εύοσμος: Το ελληνικό FBI ανέλαβε την υπόθεση – Τι εξετάζεται μετά την έκρηξη – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο
17:12 Washington Post: «Καλά Χριστούγεννα» στη Δύση, μακρύς χειμώνας για Ουκρανία και Ευρώπη
17:00 «Η δύναμη της ψυχής είναι μεγαλύτερη απ’ όλα»: Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε από την επίθεση των Χούθι
16:52 CNN: Η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη για πόλεμο με τη Ρωσία – «Ο κίνδυνος είναι πια πραγματικός»
16:48 Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Από τον γυμνισμό με τον Φώτη Σεργουλόπουλο στην ημίγυμνη σκηνή του «Οιδίποδα» ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Τουρκία: Ανοικτά όλα τα σενάρια για τη συντριβή του ιδιωτικού τζετ της λιβυκής ηγεσίας – Εμπειρογνώμονας δεν αποκλείει πρόσθετα αίτια
16:24 Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στο κουίζ του Politico: Η ερώτηση για την Ελλάδα και η απάντηση «Φραπές»
16:12 Σοβαρός τραυματισμός 22χρονου σε τροχαίο με εγκατάλειψη στο Πικέρμι – Έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού ΒΙΝΤΕΟ
16:00 Τι απάντησε η ΡΑΣ για τον Οδοντωτό – Η μπάλα στην κερκίδα
15:49 Ο απλός διατροφικός σύμμαχος για την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με κορυφαίο ογκολόγο
15:35 Τι τρώνε σε διάφορες χώρες του κόσμου τα Χριστούγεννα;
15:34 Αγρότες:Χριστούγεννα στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – Στο τραπέζι νέα κλιμάκωση μετά τις γιορτές
15:21 Βραζιλία: Πιράνχας επιτέθηκαν και σκότωσαν 2χρονο κορίτσι
15:07 7 ξηροί καρποί με αρκετό σίδηρο: Πώς να τους συνδυάσετε για μεγαλύτερη απορρόφηση
14:53 Ιουλία Καλλιμάνη: Έβρισε πελάτη που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο ΒΙΝΤΕΟ
14:38 Αγροτικές κινητοποιήσεις με τραπέζια Χριστουγέννων αλλά και ανοικτούς δρόμους
14:24 Τένις: 21χρονος Δομινικανός τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων ετών για στημένα παιχνίδια
14:11 Ο Γιάννης Πάριος γιόρτασε τα Χριστούγεννα με τα παιδιά και τα εγγόνια του
13:59 Έρευνες στο Φαρμακονήσι για αγνοούμενο ανήλικο – Διάσωση 39 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων
13:46 Τέξας: Έκλεψαν με αυτοκίνητο ένα ΑΤΜ και κατέστρεψαν ολόκληρο κατάστημα ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ