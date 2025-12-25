Αγροτικές κινητοποιήσεις με τραπέζια Χριστουγέννων αλλά και ανοικτούς δρόμους

Χριστούγεννα στα μπλόκα πέρασαν αγρότες σε πολλές περιοχές της χώρας, επιλέγοντας να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να καταστήσουν σαφές προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους δεν αναστέλλεται λόγω των εορτών.

Με μουσική, φαγητό και συμβολικές πρωτοβουλίες, παρέμειναν στα σημεία συγκέντρωσης, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα δεν μπορούν να μπουν σε αναμονή, ούτε να «παγώσουν» εξαιτίας των γιορτινών ημερών.

Στην Αργολίδα, η παραμονή των Χριστουγέννων βρήκε τους αγρότες στο μπλόκο της Μαλαχιάς, όπου παρέμειναν συγκεντρωμένοι σε εορταστικό κλίμα. Στο σημείο στήθηκε πρόχειρο εορταστικό τραπέζι, με μουσική και μεζέδες, ενώ οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν ευχές.

Τα τρακτέρ είχαν παραταχθεί στο πλάι του δρόμου, χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία, σε μια συνειδητή επιλογή, όπως υπογραμμίζουν οι ίδιοι, ώστε να διατηρηθεί η παρουσία τους χωρίς να προκληθούν δυσκολίες στους πολίτες που μετακινούνται τις ημέρες των εορτών.

Οι αγρότες έχουν παραχωρήσει περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση στο οδικό δίκτυο, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Ωστόσο, μετά τις γιορτές δεν αποκλείουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Ομαλή η κυκλοφορία με εκτροπές στον Π.Α.Θ.Ε, παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στη Λάρισα

Με εκτροπές αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται ανήμερα των Χριστουγέννων η κυκλοφορία στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης, καθώς έχει δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το οποίο παραμένει ανοιχτό από προχθές. Η εικόνα σήμερα είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με την κίνηση να κυλά ομαλά.

Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης. Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και αύριο.

Οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα της περιοχής παραμένουν στο σημείο, έχοντας δηλώσει ότι θα περάσουν εκεί και τις ημέρες των Χριστουγέννων, όπως και έκαναν την παραμονή, παραμένοντας μέχρι αργά το βράδυ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν λάβουν συγκεκριμένες εγγυήσεις από την κυβέρνηση για τα βασικά αιτήματα που έχουν καταθέσει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



