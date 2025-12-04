Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ψήφισμα στον Δήμα θέλουν να δώσουν οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπήκαν από χθες οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας, οι οποίοι προχωρούν σε αποκλεισμούς της παλιάς Εθνικής Οδού Πατρών–Πύργου. Σήμερα προσπάθησαν να ανέβουν στον νέο αυτοκινητόδρομο, στον κόμβο της ΒΙΠΕ, ωστόσο συνάντησαν μπλόκο της αστυνομίας και αυτή την ώρα διατηρούν αποκλεισμένη την παλιά εθνική σε αυτό το ύψος.

Οι αγρότες της Κάτω Αχαΐας έχουν δώσει ραντεβού στα φανάρια της περιοχής, σχηματίζοντας κομβόι περίπου 30 αγροτικών οχημάτων, με στόχο να μεταβεί αντιπροσωπεία τους στον χώρο των εγκαινίων και να επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας στον υπουργό Μεταφορών, Χρίστο Δήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δήμας αναμένεται να τους συναντήσει στον κόμβο της ΒΙΠΕ.

Οι αγρότες τονίζουν ότι το μπλόκο θα ενισχύεται καθημερινά, με περισσότερες δυνάμεις να κατεβαίνουν στην περιοχή, ενώ κινητοποιήσεις ξεκινούν σήμερα και στην περιοχή του Ερυμάνθου, όπου στις 11:00 θα στηθεί μπλόκο στον κόμβο του Μπαμπά.

Σημειώνεται ότι σήμερα στις 14:00 παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών–Πύργου, ολοκληρώνοντας ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Ελλάδα. Ταυτόχρονα, τίθεται σε ισχύ το νέο σύστημα διοδίων στη ζώνη Πάτρα–Κυλλήνη (46,5 χλμ.), που θα συνδέεται με το τμήμα των 65 χλμ. που δόθηκε στην κυκλοφορία τον Αύγουστο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



