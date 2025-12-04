Μπλόκα αγροτών: Από σήμερα κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις στην Αχαΐα

Ετοιμοι για την «τελική επίθεση» τις επόμενες μέρες οι αγρότες στην Αχαΐα, ενώ σε πανελλήνιο επίπεδο αγριεύει μέρα με τη μέρα η κατάσταση στα μπλόκα, αφού αγρότες και κτηνοτρόφοι δείχνουν αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν ούτε βήμα.

ΤΩΝ ΠΡΟΚΟΠΗ ΚΟΓΚΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ

Οι κινήσεις τους άρχισαν από χθες, με «διερευνητικά» μπλόκα από αγρότες και κτηνοτρόφους στη Δυτική Αχαΐα και θα κορυφωθούν σήμερα και, ειδικά, αύριο.

Χθες, αγρότες με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα μαζεύτηκαν στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, στην παλαιά εθνική οδό και έκαναν διαμαρτυρία για τα προβλήματα του κλάδου.

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, με δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά να έχουν κατασκηνώσει στον κόμβο που βρίσκονται τα φανάρια της Κάτω Αχαΐας.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 15.00 και κράτησε μέχρι το βράδυ, με τους αγρότες να κλείνουν τον δρόμο για λίγα λεπτά στις 20.00, αφού θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα χωρίς όμως να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα στους συμπολίτες τους οδηγούς.

*Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ερυμάνθου έχει ορίσει για σήμερα στις 11 το πρωί δύο αφετηρίες κινητοποιήσεων, στο Διάσελο και στον Κουρλαμπά, ενώ αύριο (σήμερα θα οριστικοποιηθεί η ώρα) όλοι μαζί θα παραταχθούν στο σημείο του μπλόκου στην περιοχή Κουρλαμπά, όπου αναμένεται να κορυφωθεί η παρουσία τους.

*Αύριο μπαίνουν στη μάχη και οι αγρότες Αιγιάλειας, με συγκέντρωση στις 6μ.μ. στον κόμβο Σελινούντα και με σκοπό να κλείσουν με τα τρακτέρ τους κομμάτι της παλαιάς εθνικής οδού, αλλά ίσως για λίγο και της Ολυμπίας.

*Χθες, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλείας απέκλεισαν στον κόμβο Πύργου τον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου.

Νωρίτερα, έκαναν συγκεντρώσεις στα Λεχαινά, στη Μαραθιά και στον Πύργο και κατόπιν κατευθύνθηκαν προς τον κόμβο του Πύργου, όπου έστησαν μπλόκο.

*Ενταση σημειώθηκε στον κόμβο του Κιάτου όταν περίπου 200 αγρότες από την Κορινθία συνεπλάκησαν με αστυνομικές δυνάμεις κατά την προσπάθειά τους να αποκλείσουν την εθνική οδό. Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψη χημικών.

Λίγο αργότερα η κατάσταση εκτονώθηκε, με την εθνική οδό να παραμένει κλειστή για περίπου μία ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

*Πυκνώνουν τα αγροτικά μπλόκα σε βασικούς οδικούς κόμβους την ώρα που οι κινητοποιήσεις των αγροτών εξαπλώνονται στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ηπειρο.

Στη συνέλευση στη Νίκαια της Λάρισας, χθες, οι αγρότες αποφάσισαν ότι όχι μόνο θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι την Κυριακή, αλλά θα ενισχύσουν τα μπλόκα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



