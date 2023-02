Αιφνιδιαστική επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν βρίσκεται αιφνιδιαστικά στο Κίεβο σε μια επίσκεψη συμβολικού χαρακτήρα καθώς στις 24 Φεβρουαρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ρωσική εισβολή.

Αρχικά, η πληροφορία που κυκλοφορούσε ήταν πως ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο θα έφτανε στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Όμως, λίγη ώρα αργότερα τα ΜΜΕ μετέδιδαν ότι στην πόλη έφτασε μια αυτοκινητοπομπή που έμοιαζε με του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Στα βίντεο που θα δείτε ο Τζο Μπάιντεν περπατά δίπλα – δίπλα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ ακούγονται και οι σειρήνες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες στον πόλεμο με την Ρωσία.

Πολλοί δυτικοί ηγέτες θα επισκεφθούν αυτές τις ημέρες το Κίεβο για να τιμήσουν την αντίσταση των Ουκρανών στην ρωσική εισβολή.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πρόκειται σήμερα να μεταβεί στην Βαρσοβία για συνάντηση με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ματέους Μοραβιέτσκι και στην συνέχεια να αναχωρήσει από εκεί για το Κίεβο.

Aρχικά είχε διαρρεύσει ότι η Μελόνι θα μετέβαινε απευθείας στην Ουκρανία για συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για λίγους ασφαλείας το επίσημο πρόγραμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού δεν έχει ανακοινωθεί από την προεδρία της κυβέρνησης της Ρώμης.

A man very similar to Joe #Biden was spotted near the St. Michael’s Cathedral in #Kyiv. pic.twitter.com/wqFUkZoK0S

— NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2023