Αιφνίδιος θάνατος Αστυνομικού πατέρα δυο παιδιών από τη Ναύπακτο

Πένθος στην ΕΛΑΣ από τον αιφνίδιο θάνατο 35χρονου Αστυνομικου, στη Ναύπακτο.

Όπως έγινε γνωστό, την Πέμπτη 12/02/2026 έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, από παθολογικά αίτια, ο Αρχιφύλακας Ιωάννης Φούντας. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε βαρύ πένθος στους συναδέλφους του.

Ο εκλιπών υπηρετούσε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Δημητρίου, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για το ήθος και τον επαγγελματισμό του. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

