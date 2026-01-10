Αιγαίο: Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας ΒΙΝΤΕΟ

10 Ιαν. 2026 19:13
Σημαντικά προβλήματα στην εκτέλεση ακτοπλοικών δρομολογίων προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις τελευταίες ώρες σε περιοχές του Αιγαίου.

Επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν λιμάνια νησιών, με αποτέλεσμα επιβάτες και οχήματα να παραμείνουν εγκλωβισμένοι, ενώ οι Λιμενικές Αρχές και οι πλοιοκτήτριες εταιρείες τέθηκαν σε επιφυλακή για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Πιο συγκεκριμένα:

Τις πρωινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Λειψών ενημερώθηκε από τον Πλοίαρχο του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ», το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Πάτμο, Λειψούς και άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, ότι η προσέγγιση στο λιμάνι των Λειψών κρίθηκε επισφαλής. Αιτία ήταν οι ισχυροί άνεμοι και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Το πλοίο συνέχισε το δρομολόγιό του προς το λιμάνι της Λέρου. Στους Λειψούς ανέμεναν για επιβίβαση δύο επιβάτες, ενώ δεν αποβιβάστηκαν 16 επιβάτες, ένα Ι.Χ.Ε. όχημα και ένα φορτηγό.

Δείτε σημερινή εικόνα από το λιμάνι της Τήνου:

Ανάλογα προβλήματα καταγράφηκαν και στη Μήλο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Ο Πλοίαρχος του Ε/Γ-Ο/Γ «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ», που εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Μήλο και Ηράκλειο, ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή ότι η προσέγγιση στο λιμάνι της Μήλου δεν ήταν ασφαλής λόγω κακοκαιρίας. Το πλοίο συνέχισε απευθείας για το Ηράκλειο.

Στο λιμάνι της Μήλου ανέμεναν πέντε επιβάτες, ένα Ι.Χ.Ε. όχημα και τρία δίκυκλα, ενώ δεν αποβιβάστηκαν 170 επιβάτες, 33 Ι.Χ.Ε., πέντε δίκυκλα και δέκα φορτηγά οχήματα. Η προώθησή τους στον τελικό τους προορισμό θα γίνει με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Λίγο αργότερα, αντίστοιχη ενημέρωση έγινε και από τον Πλοίαρχο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΝΩΣΣΟΣ ΠΑΛΑΣ», το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Ηράκλειο προς Μήλο και Πειραιά. Και σε αυτή την περίπτωση, η προσέγγιση στο λιμάνι της Μήλου κρίθηκε επισφαλής, με αποτέλεσμα το πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του προς τον Πειραιά.

Στο λιμάνι ανέμεναν 50 επιβάτες, έξι Ι.Χ.Ε. οχήματα και δύο δίκυκλα, ενώ δεν αποβιβάστηκαν επτά επιβάτες και δύο οχήματα. Και για αυτούς τους επιβάτες προβλέφθηκε μέριμνα από την πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Πηγή βίντεο: tinostoday.gr

