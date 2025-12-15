Αιγάλεω: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Εχοντας υποστεί εγκαύματα από τη φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα, όπου διέμενε στο Αιγάλεω, μεταφέρθηκε γυναίκα το βράδυ της Κυριακής 14/12/2025.

Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για 80χρονη, που φέρει ελαφρά εγκαύματα.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ήταν μικρής έκτασης και αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έσπευσαν στο σημείο με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διενεργείται έρευνα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στο δήμο Αιγάλεω Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 15, 2025

