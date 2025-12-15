Αιγάλεω: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωση αιτία στο διαμέρισμα της γυναίκας, στο Αιγάλεω. Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Αιγάλεω: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα
15 Δεκ. 2025 8:20
Pelop News

Εχοντας υποστεί εγκαύματα από τη φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα, όπου διέμενε στο Αιγάλεω, μεταφέρθηκε γυναίκα το βράδυ της Κυριακής 14/12/2025.

Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για 80χρονη, που φέρει ελαφρά εγκαύματα. 

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ήταν μικρής έκτασης και αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έσπευσαν στο σημείο με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διενεργείται έρευνα.

