Αιγιάλεια: Απεβίωσε ο Νικόλαος Λουκόπουλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Αιγιαλείας «Φίλιππος Οικονόμου», μετά την αναγγελία της εκδημίας του Νικόλαου Λουκόπουλου, επί σειρά ετών ενεργού μέλους του Δ.Σ. και της χορωδίας του Συλλόγου, συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση την 21-9-2025 και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Να παραστεί σύσσωμο το Δ.Σ. στην κηδεία και τα μέλη του να πλαισιώσουν τους ιεροψάλτες του Ιερού Ναού και να ψάλουν στην Εξόδιο Ακολουθία.

2. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους του.

3. Να παραδώσει το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά του.

4. Να δημοσιευτεί το παρόν στον τοπικό Τύπο.

