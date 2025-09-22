Αιγιάλεια: Απεβίωσε ο Νικόλαος Λουκόπουλος

Ο Νικόλαος Λουκόπουλος, ήταν επί σειρά ετών μέλος του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Αιγιαλείας «Φίλιππος Οικονόμου».

Αιγιάλεια: Απεβίωσε ο Νικόλαος Λουκόπουλος
22 Σεπ. 2025 9:26
Pelop News

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Αιγιαλείας «Φίλιππος Οικονόμου», μετά την αναγγελία της εκδημίας του Νικόλαου Λουκόπουλου, επί σειρά ετών ενεργού μέλους του Δ.Σ. και της χορωδίας του Συλλόγου, συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση την 21-9-2025 και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Να παραστεί σύσσωμο το Δ.Σ. στην κηδεία και τα μέλη του να πλαισιώσουν τους ιεροψάλτες του Ιερού Ναού και να ψάλουν στην Εξόδιο Ακολουθία.
2. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους του.
3. Να παραδώσει το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά του.
4. Να δημοσιευτεί το παρόν στον τοπικό Τύπο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
14:51 Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss
14:49 Ελεύθερη η 62χρονη από τη Βοιωτία: Νέα στοιχεία για τον συνεργό στη μακάβρια υπόθεση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ