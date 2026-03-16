Αιγιάλεια: Η Άνω Ζήρια ζητά ανάκληση άδειας για αιολικό σταθμό – Εφτασε η καταγγελία στην Αποκεντρωμένη

Στα χέρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες η υπόθεση της ανεμογεννήτριας-γίγας στην Ανω Ζήρια. Η «Πελοπόννησος της Δευτέρας» αποκαλύπτει ότι στις 9 Μαρτίου κατατέθηκε από την συντονιστική επιτροπή κατοίκων στην περιοχή, μέσω του δικηγορικού γραφείου Μπάλια, επίσημη καταγγελία προς την Αποκεντρωμένη, με την οποία ζητείται η παρέμβαση του φορέα και η ανάκληση της έγκρισης άδειας του αιολικού σταθμού εξ αιτίας της παραβίασης της νομοθεσίας όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι- εκ μέρους της εταιρείας κατασκευής του ολικού σταθμού.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη «έτρεξε» μετά το πόρισμα-καταπέλτης του δασάρχη Πατρών και την ανάκληση της άδειας μικρής κλίμακας από την Υπηρεσία Δόμησης Αιγιαλείας.

Ο Γιώργος Μπάλιας, νομικός και καθηγητής (διδάσκει δίκαιο και πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου), μιλάει αποκλειστικά στην «ΠτΔ» για την εξέλιξη της υπόθεσης: «Για την παράνομη εγκατάσταση αιολικού σταθμού στην Ανω Ζήρια Αιγιαλείας, εκδόθηκε πρόσφατα το πόρισμα του Δασαρχείου Πατρών σχετικά με την παράνομη εκχέρσωση δάσους στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στην Ανω Ζήρια Αχαΐας από την εταιρεία κατασκευής αιολικού σταθμού. Συγκεκριμένα, το Δασαρχείο κατέγραψε παράνομη εκχέρσωση δάσους συνολικής έκτασης 13.000 τ.μ. Η εν λόγω παρανομία έρχεται σε συνέχεια εκείνης που αφορούσε τις δομικές εργασίες της εγκατάστασης, οι οποίες έγιναν χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια δόμησης της ΥΔΟΜ Αιγιαλείας. Οι κάτοικοι της περιοχής κατέθεσαν καταγγελία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας με την οποία ζητούν την ανάκληση της έγκρισης άδειας του αιολικού σταθμού εξαιτίας της παραβίασης της νομοθεσίας εκ μέρους της εταιρείας κατασκευής του αιολικού σταθμού.

Συγκεκριμένα, η νομοθεσία που διέπει την κατασκευή αιολικών σταθμών αυτής της κλίμακας (ΚΥΑ 2013), προβλέπει ότι:

α) υφίσταται υποχρέωση του κυρίου του έργου, πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, να λάβει όλες τις άδειες που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Εν προκειμένω, ο κύριος του έργου προέβη στην εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών (που περαιώθηκαν σε ποσοστό 95%) χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια δόμησης.

β) Σε περίπτωση που προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης ή και αποκατάστασης. Εν προκειμένω, ο κύριος του έργου προκάλεσε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον καθόσον εκχέρσωσε παράνομα δάσος έκτασης 13.000 τ.μ.

Με βάση τα παραπάνω, η αρμόδια αρχή, η Αποκεντρωμένη, οφείλει να προβεί στην ανάκληση της περιβαλλοντικής άδειας, εξαιτίας της τέλεσης των ως άνω παράνομων πράξεων εκ μέρους του κυρίου του έργου καθόσον υπάρχει παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Σύμφωνα με το πόρισμα του Δασαρχείου, η παράνομη εκχέρσωση δάσους αφορά και την πλατεία εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας και, κατά συνέπεια, επιβάλλεται να κηρυχθεί αναδασωτέα η εκχερσωμένη έκταση συμπεριλαμβανομένης της πλατείας εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας».

Το κείμενο της καταγγελίας από το δικηγορικό γραφείο Μπάλια προς την Αποκεντρωμένη καταλήγει: «Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε δικαιώματός μας σχετικά με την ικανοποίηση αστικών αξιώσεων και την αναζήτηση ποινικών ευθυνών έναντι τόσο των αρμόδιων οργάνων της διοίκησης όσο και εναντίον του κυρίου του επίδικου έργου, ζητούμε να προβείτε στην ανάκληση της περιβαλλοντικής άδειας».

