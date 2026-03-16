Αιγιάλεια: Η Άνω Ζήρια ζητά ανάκληση άδειας για αιολικό σταθμό – Εφτασε η καταγγελία στην Αποκεντρωμένη

Η «Πελοπόννησος της Δευτέρας» αποκαλύπτει ότι στις 9 Μαρτίου κατατέθηκε από την συντονιστική επιτροπή κατοίκων στην περιοχή, μέσω του δικηγορικού γραφείου Μπάλια, επίσημη καταγγελία προς την Αποκεντρωμένη

Αιγιάλεια: Η Άνω Ζήρια ζητά ανάκληση άδειας για αιολικό σταθμό - Εφτασε η καταγγελία στην Αποκεντρωμένη Για σοβαρές, παράνομες και ανεπανόρθωτες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις κατηγορούν πολίτες της Ανω Ζήριας την εταιρεία «Ενεργειακή Κοινότητα Λόφου, Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης»
16 Μαρ. 2026 12:00
Pelop News

Στα χέρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες η υπόθεση της ανεμογεννήτριας-γίγας στην Ανω Ζήρια. Η «Πελοπόννησος της Δευτέρας» αποκαλύπτει ότι στις 9 Μαρτίου κατατέθηκε από την συντονιστική επιτροπή κατοίκων στην περιοχή, μέσω του δικηγορικού γραφείου Μπάλια, επίσημη καταγγελία προς την Αποκεντρωμένη, με την οποία ζητείται η παρέμβαση του φορέα και η ανάκληση της έγκρισης άδειας του αιολικού σταθμού εξ αιτίας της παραβίασης της νομοθεσίας όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι- εκ μέρους της εταιρείας κατασκευής του ολικού σταθμού.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη «έτρεξε» μετά το πόρισμα-καταπέλτης του δασάρχη Πατρών και την ανάκληση της άδειας μικρής κλίμακας από την Υπηρεσία Δόμησης Αιγιαλείας.

Ο Γιώργος Μπάλιας, νομικός και καθηγητής (διδάσκει δίκαιο και πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου), μιλάει αποκλειστικά στην «ΠτΔ» για την εξέλιξη της υπόθεσης: «Για την παράνομη εγκατάσταση αιολικού σταθμού στην Ανω Ζήρια Αιγιαλείας, εκδόθηκε πρόσφατα το πόρισμα του Δασαρχείου Πατρών σχετικά με την παράνομη εκχέρσωση δάσους στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στην Ανω Ζήρια Αχαΐας από την εταιρεία κατασκευής αιολικού σταθμού. Συγκεκριμένα, το Δασαρχείο κατέγραψε παράνομη εκχέρσωση δάσους συνολικής έκτασης 13.000 τ.μ. Η εν λόγω παρανομία έρχεται σε συνέχεια εκείνης που αφορούσε τις δομικές εργασίες της εγκατάστασης, οι οποίες έγιναν χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια δόμησης της ΥΔΟΜ Αιγιαλείας. Οι κάτοικοι της περιοχής κατέθεσαν καταγγελία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας με την οποία ζητούν την ανάκληση της έγκρισης άδειας του αιολικού σταθμού εξαιτίας της παραβίασης της νομοθεσίας εκ μέρους της εταιρείας κατασκευής του αιολικού σταθμού.

Συγκεκριμένα, η νομοθεσία που διέπει την κατασκευή αιολικών σταθμών αυτής της κλίμακας (ΚΥΑ 2013), προβλέπει ότι:
α) υφίσταται υποχρέωση του κυρίου του έργου, πριν την έναρξη κατασκευής του έργου, να λάβει όλες τις άδειες που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Εν προκειμένω, ο κύριος του έργου προέβη στην εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών (που περαιώθηκαν σε ποσοστό 95%) χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια δόμησης.
β) Σε περίπτωση που προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης ή και αποκατάστασης. Εν προκειμένω, ο κύριος του έργου προκάλεσε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον καθόσον εκχέρσωσε παράνομα δάσος έκτασης 13.000 τ.μ.

Με βάση τα παραπάνω, η αρμόδια αρχή, η Αποκεντρωμένη, οφείλει να προβεί στην ανάκληση της περιβαλλοντικής άδειας, εξαιτίας της τέλεσης των ως άνω παράνομων πράξεων εκ μέρους του κυρίου του έργου καθόσον υπάρχει παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Σύμφωνα με το πόρισμα του Δασαρχείου, η παράνομη εκχέρσωση δάσους αφορά και την πλατεία εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας και, κατά συνέπεια, επιβάλλεται να κηρυχθεί αναδασωτέα η εκχερσωμένη έκταση συμπεριλαμβανομένης της πλατείας εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας».

Το κείμενο της καταγγελίας από το δικηγορικό γραφείο Μπάλια προς την Αποκεντρωμένη καταλήγει: «Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε δικαιώματός μας σχετικά με την ικανοποίηση αστικών αξιώσεων και την αναζήτηση ποινικών ευθυνών έναντι τόσο των αρμόδιων οργάνων της διοίκησης όσο και εναντίον του κυρίου του επίδικου έργου, ζητούμε να προβείτε στην ανάκληση της περιβαλλοντικής άδειας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:57 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία (Ρίτσα) Πιλαβά της γνωστής ποτοποιίας
13:55 Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο παιδοχειρουργός και καθηγητής του ΑΠΘ Γιάννης Σπυριδάκης
13:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες βαριές καταγγελίες Τυχεροπούλου στη δίκη – «Η απάτη το 2020 ήταν αδύνατο να μη φανεί»
13:47 Στη Ρώμη ο Κώστας Σπυρόπουλος: Έκθεση ζωγραφικής με φόντο το ελληνικό φως στην εκδήλωση «Sotto il cielo del Mediterraneo»
13:37 Εύοσμος: Σύλληψη 24χρονου μετά από καταγγελία 17χρονης για σεξουαλική παρενόχληση
13:33 Οδοντωτός: Διακομματική πίεση από Αχαΐα για μόνιμη θωράκιση της γραμμής και ασφαλή επανεκκίνηση
13:28 ΠΑΣΟΚ: Μαζική συμμετοχή, θολό αποτέλεσμα και μάχη συσχετισμών πριν από το συνέδριο
13:23 Ηράκλειο: Στη σύλληψη 15χρονου που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Πιστόλι κρότου στο ντουλαπάκι
13:21 Βιολάντα: Αγώνας για να πάρει ξανά μπροστά το δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα ενώ αδειάζουν τα ράφια
13:14 Μαρινάκης για Ορμούζ: «Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί» – Μόνο στην επιχείρηση «Ασπίδες» η συμμετοχή της χώρας
13:08 Παναγόπουλος: Κακουργηματική δικογραφία μετά τα ευρήματα για αδήλωτα 3,2 εκατ. ευρώ
13:00 Στενό του Ορμούζ: Πάνω από 240 φορτηγά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα
13:00 «Ιερό» σκάνδαλο Καθολικής Εκκλησίας: Ο Πατρινός και οι πολλοί που «προδόθηκαν» από τα εμβάσματα
12:59 Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε αεροσκάφος που χρησιμοποιούσε ο εκλιπών Αλί Χαμενεΐ
12:57 Χανιά: Στον ανακριτή οι επτά συλληφθέντες μετά την καταγγελία 17χρονης για ομαδικό βιασμό ΒΙΝΤΕΟ
12:55 Κοινή ερώτηση Παπανδρέου-Παναγιωτόπουλου-Αναγνωστοπούλου για τον Οδοντωτό
12:50 Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Το μήνυμα Παπασταύρου για την ευρωπαϊκή ετοιμότητα
12:47 Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες: Σαφές μήνυμα για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και διπλωματία στη Μέση Ανατολή
12:45 Θέλεις να χάσεις λίπος στην κοιλιά; Δες τι βάζει στο πιάτο της η μέθοδος που χορταίνει
12:45 Πάτρα: Έπιασαν αλλοδαπό με ένα σπαθί κατάνα ενός μέτρου!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ