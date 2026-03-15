«Αιγιάλεια Μαζί για το Αύριο» για τον οδοντωτό: «Δυστυχώς επιλέχτηκε ο δρόμος των μηνύσεων»

Η Δημοτική παράταξη «Αιγιάλεια Μαζί για το Αύριο» εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το θέμα του οδοντωτού και αναφέρει:

Η παράταξη «Αιγιάλεια Μαζί για το Αύριο» επαναφέρει την από 12 Φεβρουαρίου 2026 πρότασή της για την ανάληψη μιας από κοινού, συντονισμένης προσπάθειας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, ενός εμβληματικού έργου υποδομής και ανάπτυξης για την περιοχή μας.

Συγκεκριμένα, προτείναμε κοινή συνεδρίαση των δύο Δημοτικών Συμβουλίων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων παρουσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των βουλευτών του νομού, καθώς και των αρμόδιων στελεχών του Υπουργείου Υποδομών , του ΟΣΕ και της HELLENIC TRAIN , προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του.

Αυτό ακριβώς διατυπώθηκε από τον κ. Γούτο και στην σύσκεψη της επιτροπής πρωτοβουλίας στο Διακοπτό, η οποία πρωτοστατεί με πάθος στη διεκδίκηση μόνιμων λύσεων για την ασφαλή λειτουργία του Οδοντωτού.

Χαιρετίζουμε την πρόταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία κινείται στο ίδιο πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης. Παράλληλα, επισημαίνουμε τη σαφή και ήδη εκπεφρασμένη βούληση του Δήμου Καλαβρύτων να υιοθετήσει από την πρώτη στιγμή τη συγκεκριμένη πρότασή μας.

Δυστυχώς, όπως είναι γνωστό, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας για το συγκεκριμένο θέμα δεν ήταν ομόφωνη. Αντί της υιοθέτησης της πρότασής μας για συντονισμένες ενέργειες και κοινή δράση, επιλέχθηκε η οδός των μηνύσεων κατά παντός υπευθύνου.

Πιστεύουμε ότι τα μικρά και τα μεγάλα ζητήματα που ανακύπτουν καθημερινά απαιτούν υπευθυνότητα, σοβαρότητα, γνώση και συντονισμό. Η διαχείριση σημαντικών θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και την εικόνα της περιοχής μας δεν μπορεί να γίνεται με επιπολαιότητα ή με επικίνδυνους παλληκαρισμούς.

Η Αιγιάλεια χρειάζεται συνεργασία, σχέδιο και ενότητα δυνάμεων. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, καταθέτοντας προτάσεις που υπηρετούν το κοινό συμφέρον και το μέλλον του τόπου μας.

Για την παράταξη «Αιγιάλεια Μαζί για το Αύριο»

