Αιγιάλεια: Οριακή η πλειοψηφία της δημοτικής αρχής – «Ανοιχτό μέτωπο» με Φιλιππάτο και Χριστόπουλο, ήπιο με Σταυροπούλου

Ακριβώς όπως το είχε προβλέψει η «Πελοπόννησος»: αλλάζουν πλέον οι συσχετισμοί στο δημοτικό συμβούλιο Αιγιάλειας. Σαφώς και η δημοτική αρχή Ανδριόπουλου εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο, αλλά θα προκύψουν, πιθανώς, και περιπτώσεις που δεν θα έχει και τον τελευταίο λόγο! Μέχρι πρότινος, η δημοτική αρχή είχε 17 συμβούλους και η αντιπολίτευση, μείζονα και ελάσσονα, 12.

Μετά την ανεξαρτητοποίηση του Δημ. Φιλιππάτου, το 17 έγινε 16. Ενδέχεται, όμως, στο μέλλον το 17 να γίνει σε κάποιες περιπτώσεις και 14, εάν ο Βασίλης Χριστόπουλος και η Μαρία Σταυροπούλου διαφοροποιηθούν σε ένα σημαντικό θέμα.

Προσέξτε τη διαφορά: εάν αυτοί οι 3, που αντικειμενικά πια δεν μπορούν να λογίζονται ως στελέχη της παράταξης (ειδικά ο κ. Φιλιππάτος), καταψηφίσουν απλώς ένα θέμα, τότε αυτό θα περάσει με 14-12 από το δημοτικό συμβούλιο. Αν, όμως, συνταχθούν, στην ψηφοφορία, με την αντιπολίτευση, τότε αλλάζει δραματικά στο σκηνικό. Γιατί το «σκορ» θα πάει στο 14-15.

Η «Πελοπόννησος» είχε αναλύσει πριν δύο εβδομάδες το σκηνικό με την ψηφοφορία στο θέμα της ανάκλησης της απόφασης για την πεζοδρόμηση της Κλ. Οικονόμου, που ζήτησε ο κ. Γούτος. Και προβλέπαμε τότε ότι σε τυχόν ακραία διαφοροποίηση των «3», το σκορ θα γινόταν 14-15 σε βάρος της δημοτικής αρχής. Όπως αποδείχθηκε, πήγαμε σε ήπια διαφοροποίηση: δηλαδή, οι Δ. Φιλιππάτος, Μ. Σταυροπούλου, Β. Χριστόπουλος ψήφισαν «παρών» στην ψηφοφορία, οπότε η πρόταση Γούτου για ανάκληση της απόφασης πεζοδρόμησης απορρίφθηκε με 14-12 και 3 «λευκά». Αν τα «λευκά» είχαν ψηφίσει υπέρ της πρότασης Γούτου, θα είχε γίνει η μεγάλη ανατροπή και θα ετίθετο σοβαρά θέμα συνοχής της δημοτικής αρχής.

Οι πληροφορίες λένε πως ο δήμαρχος κ. Ανδριόπουλος και η στενή ηγετική ομάδα του (Καραΐκος, Ελευθεριώτης, Ντίνος, Βούλγαρης, Φραγκονικολόπουλος) είναι σε σκέψη για το πώς θ’ αντιμετωπίσουν τους «2», γιατί με τον τρίτο, τον κ. Φιλιππάτο, το μέτωπο άνοιξε διάπλατα και δεν κλείνει πια.

Θα ήταν μεγάλο ρίσκο για τη δημοτική αρχή να κοντράρει ευθέως τους δύο πρώην αντιδημάρχους, Βασίλη Χριστόπουλο και Μαρία Σταυροπούλου.

Οταν ο κ. Ανδριόπουλος ρωτήθηκε επί του θέματος, απάντησε, φωτογραφίζοντας προφανώς τον κ. Χριστόπουλο και την κ. Σταυροπούλου: «Στις προθέσεις μας είναι να παραμείνει η δημοτική μας ομάδα όπως είναι, δεν έχουμε διάθεση να τιμωρήσουμε κάποιους. Το μόνο που θέλουμε να ξέρουμε είναι εάν υπάρχει η διάθεση για συμπόρευση με όσους συμμετέχουν στην ομάδα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφέρει διαφορετική άποψη, όμως δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δείχνουμε διχασμένοι».

15 ήταν οι αρνητικοί ψήφοι, αλλά πέρασε το Πρόγραμμα

Και κάτι ακόμα: στην πρόσφατη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση της επικαιροποίησης – τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αιγιαλείας για το 2026, οι Βασίλης Χριστόπουλος, Μαρία Σταυροπούλου και Δημήτρης Φιλιππάτος καταψήφισαν την εισήγηση της δημοτικής αρχής προβάλλοντας σημαντικά επιχειρήματα. Μολονότι το σκορ ήταν 14-15 (αφού όλη η αντιπολίτευση ψήφισε κατά), αλλαγή του Τεχνικού Προγράμματος εγκρίθηκε, ελλείψει εναλλακτικής πρότασης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όμως, βγήκαν στην επιφάνεια οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε Β. Χριστόπουλο και Τ. Ανδριόπουλο.

Ο μέχρι πριν 2,5 μήνες αντιδήμαρχος Εργων και Προγραμματισμού είπε μεταξύ άλλων: «Τι πιο ωραίο θα ήταν οι εργολαβίες που δεν έγιναν το 2025 να γίνουν το 2026 και να έρθουν να ‘’διπλώσουν’’ και με αυτά που θα κάνουμε το 2026. Είδαμε να φεύγει από το Πρόγραμμα ανάπλαση του Διακοπτού και να μπαίνει ανάπλαση του Λόγγου. Καταλαβαίνω την προτροπή του οικονομικού επιτελείου, όμως θα μπορούσαμε να κάνουμε περικοπή σε άλλες δαπάνες: να μειώσουμε τις εκδηλώσεις. Ηταν ωραίο που ήρθε ο Χρήστος Δάντης τις γιορτές, αλλά αν δεν έχουμε το ζην, πώς θα πάμε στο ευ ζην; Η μείωση του Τ.Π. δεν είναι λογιστικό θέμα αλλά επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Στέλνουμε ένα λάθος μήνυμα στους προέδρους των κοινοτήτων και στους πολίτες».

Απάντηση έδωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βούλγαρης: «Λυπάμαι, κύριε Χριστόπουλε, που καταψηφίζετε, λυπάμαι για τα πέντε χρόνια που ήσασταν αντιδήμαρχος».

