Αιγιάλεια: Παραίτηση Φιλιππάτου και απολογισμός πολιτισμού με δεκάδες δωρεάν δράσεις σε όλο τον Δήμο

Διπλό μήνυμα από τη δημοτική αρχή Αιγιαλείας: θεσμική στάση απέναντι στην παραίτηση του Δημήτρη Φιλιππάτου από τη θέση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και ταυτόχρονα εκτενής απολογισμός ενός έτους πολιτιστικών δράσεων με αναπτυξιακό αποτύπωμα σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Δήμου Αιγιαλείας Δημήτρης Ελευθεριώτης, σχολιάζοντας την ανεξαρτητοποίηση του Δημήτρης Φιλιππάτος, ανέφερε ότι πρόκειται για προσωπική του επιλογή, η οποία είναι σεβαστή. Όπως τόνισε, η δημοτική ομάδα συνεχίζει με σταθερότητα το έργο της, παραμένοντας προσηλωμένη στο συλλογικό σχέδιο για τον Δήμο και στο συμφέρον των πολιτών, ενώ ευχαρίστησε τον πρώην αντιδήμαρχο για τη μέχρι σήμερα συνεργασία.

Ένας χρόνος πολιτισμού σε κάθε γωνιά της Αιγιάλειας

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γιώργος Φραγκονικολόπουλος παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου τον απολογισμό πολιτιστικών δράσεων του τελευταίου έτους, με κεντρικό άξονα τη δωρεάν πρόσβαση των δημοτών.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διοργανώθηκαν και υποστηρίχθηκαν δεκάδες εκδηλώσεις πολιτιστικού, καλλιτεχνικού και επετειακού χαρακτήρα σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

Στις επετειακές δράσεις ξεχώρισαν οι εκδηλώσεις για τη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας, οι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου, καθώς και εκδήλωση αφιερωμένη στην ανακάλυψη της Αρχαίας Ελίκης.

Απόκριες, κοινωνικές δράσεις και καλοκαίρι με συναυλίες

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στις αποκριάτικες εκδηλώσεις, όπως το Πάρκο των Χριστουγέννων, το Παιδικό Καρναβάλι Δήμου Αιγιαλείας, τα καρναβάλια Διακοπτού και Αιγείρας, καθώς και οι εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας σε Αλυκή και Συμπολιτεία.

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα κορυφώθηκε με συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις σε Αίγιο, Άβυθο, Ακράτα, Αιγείρα και Διακοπτό. Μεταξύ άλλων εμφανίστηκαν η Ρένα Μόρφη, η LILA, οι αδελφοί Διονυσίου, ο Στέφανος Κορκολής στο Αρχαίο Θέατρο Αιγείρας, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στην Άβυθο, ο Κώστας Μακεδόνας, καθώς και ο Ross Daly στο Αίγιο.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ροκ συναυλίες, φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις υπέρ του ΕΚΑΜΕ, χριστουγεννιάτικες συναυλίες, εμφανίσεις της Φιλαρμονικής Ακράτας, θεατρικές παραστάσεις τοπικών συλλόγων και οι τριήμερες δράσεις «Πεζοδρώμενα» στο Αίγιο.

Θέατρο, κινηματογράφος και συνεργασίες

Ιδιαίτερη απήχηση είχαν οι «Θεατρικές Συναντήσεις» στο Υπαίθριο Θέατρο «Γ. Παππάς», καθώς και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου με καθημερινές δωρεάν προβολές και ημερίδες.

Ο Δήμος συνδιοργάνωσε επίσης το 3ο Πανελλήνιο Φόρουμ Πολιτιστικών Φορέων, υποστήριξε εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, αγώνες σκάκι και δράσεις πολιτιστικών συλλόγων.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Φραγκονικολόπουλος, η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στον πολιτισμό, η στήριξη των τοπικών δημιουργών και η ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Αιγιάλειας παραμένουν βασικές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής, με τον σχεδιασμό νέων δράσεων για το επόμενο διάστημα να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

