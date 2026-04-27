Αιγιάλεια: Τα δημοτικά σχολεία μπαίνουν στο γήπεδο για τους αγώνες ποδοσφαίρου

Μετά τους αγώνες μπάσκετ, οι σχολικές αθλητικές δράσεις συνεχίζονται στην Αιγιάλεια με ποδόσφαιρο, δίνοντας σε μαθητές και μαθήτριες την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια διοργάνωση με έμφαση στην άθληση, τη συνεργασία και το ευ αγωνίζεσθαι.

27 Απρ. 2026 12:00
Οι σχολικές αθλητικές δράσεις του 2026 συνεχίζονται στην Αιγιάλεια, με τους αγώνες ποδοσφαίρου για τα δημοτικά σχολεία της περιοχής να παίρνουν σειρά μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, που ήταν αφιερωμένη στο μπάσκετ.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 8 Μαΐου 2026, με τη συνεργασία του Δήμου Αιγιαλείας και του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν αποκεντρωμένα, σε τρία διαφορετικά γήπεδα, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των σχολείων και να περιοριστούν οι μετακινήσεις των μαθητών.

Συγκεκριμένα, οι αναμετρήσεις θα γίνουν:

  • στο Γήπεδο Πλαστήρα για τα σχολεία του Αιγίου,
  • στο Γήπεδο Καμαρών για τα σχολεία της Δυτικής Αιγιάλειας,
  • στο Γήπεδο Ακράτας/Αιγείρας για τα σχολεία της Ανατολικής Αιγιάλειας.

Κάθε σχολείο θα μπορεί να συμμετάσχει με έως τρεις ομάδες, αγοριών, κοριτσιών ή μικτές, ενισχύοντας τη μαζική συμμετοχή και τη συμπερίληψη.

Άθληση, συνεργασία και ευ αγωνίζεσθαι

Στόχος της δράσης είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν τα τοπικά αθλητικά κέντρα, να συμμετάσχουν ενεργά και να ζήσουν τη χαρά του παιχνιδιού μέσα από την ομαδικότητα, τη συνεργασία και τον σεβασμό στους κανόνες.

Τη διοργάνωση στηρίζουν εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής και τοπικές κοινότητες, ενώ η μετακίνηση των μαθητών θα γίνει με λεωφορεία, με την υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλείας και της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας.

Σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους θα υπάρχει ιατρική κάλυψη. Τη διαιτησία θα αναλάβουν οι συνοδοί εκπαιδευτικοί, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικά διπλώματα.

Ο Δήμος Αιγιαλείας συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό και καλλιεργούν από νωρίς τις αξίες της συμμετοχής, της προσπάθειας και του ευ αγωνίζεσθαι.

Το αναλυτικό πρόγραμμα

