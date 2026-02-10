Αίγινα: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε στο νησί, δείτε γιατί

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αίγινας κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για χρονικό διάστημα τριών μηνών, από τις 10 Φεβρουαρίου έως και τις 11 Μαΐου 2026.

Η κήρυξη έγινε δεκτή μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του Δήμου Αίγινας, λόγω της σοβαρής και αιφνίδιας βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης, που αποτελεί τη μοναδική υποδομή παροχής πόσιμου νερού στο νησί. Η βλάβη έχει προκαλέσει παρατεταμένη διακοπή υδροδότησης, με σοβαρές συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων, στη δημόσια υγεία, στη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών και στην τοπική οικονομία.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενεργοποιεί ειδικούς μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας και επιτρέπει:

Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την μόνιμη αποκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού

των διαδικασιών για την μόνιμη αποκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού Τη διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων και χρηματοδοτήσεων

των απαραίτητων οικονομικών πόρων και χρηματοδοτήσεων Τον ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Δήμος, Περιφέρεια, υπουργεία, ΕΥΔΑΠ, Πολιτική Προστασία κ.ά.)

Ο Δήμος Αίγινας παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, υλοποιώντας όλες τις δυνατές παρεμβάσεις για την κάλυψη των βασικών αναγκών των πολιτών σε νερό και την προστασία της δημόσιας υγείας, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κανονικής υδροδότησης.

