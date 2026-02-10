Αίγινα: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε στο νησί, δείτε γιατί

Τρεις μήνες σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης μέχρι τις 11 Μαΐου. Ενεργοποιούνται ειδικοί μηχανισμοί για γρήγορη αποκατάσταση και εξασφάλιση χρηματοδότησης

Αίγινα: Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε στο νησί, δείτε γιατί
10 Φεβ. 2026 8:25
Pelop News

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αίγινας κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για χρονικό διάστημα τριών μηνών, από τις 10 Φεβρουαρίου έως και τις 11 Μαΐου 2026.

Η κήρυξη έγινε δεκτή μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του Δήμου Αίγινας, λόγω της σοβαρής και αιφνίδιας βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης, που αποτελεί τη μοναδική υποδομή παροχής πόσιμου νερού στο νησί. Η βλάβη έχει προκαλέσει παρατεταμένη διακοπή υδροδότησης, με σοβαρές συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων, στη δημόσια υγεία, στη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών και στην τοπική οικονομία.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενεργοποιεί ειδικούς μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας και επιτρέπει:

  • Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την μόνιμη αποκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού
  • Τη διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων και χρηματοδοτήσεων
  • Τον ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Δήμος, Περιφέρεια, υπουργεία, ΕΥΔΑΠ, Πολιτική Προστασία κ.ά.)

Ο Δήμος Αίγινας παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, υλοποιώντας όλες τις δυνατές παρεμβάσεις για την κάλυψη των βασικών αναγκών των πολιτών σε νερό και την προστασία της δημόσιας υγείας, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κανονικής υδροδότησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:33 ΕΚΤΑΚΤΟ: Παραίτηση βουλευτή από την Πλεύση Ελευθερίας
10:29 O Tραμπ κατά του Καναδά με αφορμή μια … γέφυρα
10:21 Πάτρα: Η κοπή πίτας του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ΦΩΤΟ
10:17 NBA: Απίστευτο ξύλο, ένταση και αποβολές στο Χόρνετς-Πίστονς ΒΙΝΤΕΟ
10:09 Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:02 Το ατύχημα της Σακίρα επί σκηνής ΒΙΝΤΕΟ
10:00 Πάτρα: Ετοιμα σε χρόνο-ρεκόρ τα αντιδιαβρωτικά έργα στα καμμένα ΦΩΤΟ
9:57 Δημόσιο: Λήγουν οι αιτήσεις για 578 προσλήψεις
9:52 Σωκράτης Φάμελλος: Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
9:45 Συνάντηση Μητσοτακη-Ερντογάν: Ποιοι υπουργοί συμμετέχουν στο ταξιδι στην Άγκυρα
9:42 Εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και επιστολή στον Ανδρουλάκη: Καταγγελίες για αποκλεισμούς
9:40 Σήμερα συνάντηση κτηνοτρόφων με Μητσοτάκη
9:34 Παπαστεργίου για social media: Ανάλογα με την ηλικία απαγορεύσεις και περιορισμοί στη χρήση
9:22 Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, όλα τα ποσά ανά εισόδημα
9:13 Λαβρόφ: Καμία αισιοδοξία για συμφωνία στην Ουκρανία παρά τις πιέσεις Τραμπ
9:10 Φιντάν κατά Δένδια: Εμπόδιο στην ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων
9:01 Δυτική Ελλάδα: Ψηλά στις κλήσεις για μη χρήση κράνους
8:55 Δημοσκόπηση Interview: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετη πρωτιά, εννεακομματική Βουλή – Τι λένε οι πολίτες για Ντε Γκρες, Καρυστιανού και Τσίπρα
8:48 ΗΠΑ: Νέος βομβαρδισμός ταχύπλοου στον Ειρηνικό, δύο νεκροί, ένας επιζών
8:41 Ιανουάριος 2026: Ο 5ος θερμότερος μήνας παγκοσμίως – Ρεκόρ ζέστης στο νότιο ημισφαίριο και στην Αρκτική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ