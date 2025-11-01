Αίγιο: 15χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει – Την έσωσαν οι δικοί της την τελευταία στιγμή

Αναστάτωση προκάλεσε στο Αίγιο η είδηση της απόπειρας αυτοκτονίας 15χρονης, η οποία εντοπίστηκε εγκαίρως από την οικογένειά της και μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη επιχείρησε να κόψει τις φλέβες της, όμως έγινε γρήγορα αντιληπτή από τους οικείους της, που ειδοποίησαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση.

Η 15χρονη διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Αιγίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο για περαιτέρω φροντίδα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ έχει τεθεί υπό ψυχολογική παρακολούθηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες και τα κίνητρα που οδήγησαν την ανήλικη στην πράξη αυτή. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση με προσοχή, σε συνεργασία με ειδικούς ψυχικής υγείας.

