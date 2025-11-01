Αίγιο: 15χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει – Την έσωσαν οι δικοί της την τελευταία στιγμή

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στο Αίγιο, όταν μια 15χρονη κοπέλα αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της. Η έγκαιρη επέμβαση των δικών της ανθρώπων και των διασωστών του ΕΚΑΒ αποδείχθηκε καθοριστική για να σωθεί.

Αίγιο: 15χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Την έσωσαν οι δικοί της την τελευταία στιγμή
01 Νοέ. 2025 10:02
Pelop News

Αναστάτωση προκάλεσε στο Αίγιο η είδηση της απόπειρας αυτοκτονίας 15χρονης, η οποία εντοπίστηκε εγκαίρως από την οικογένειά της και μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη επιχείρησε να κόψει τις φλέβες της, όμως έγινε γρήγορα αντιληπτή από τους οικείους της, που ειδοποίησαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση.

Η 15χρονη διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Αιγίου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο για περαιτέρω φροντίδα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ έχει τεθεί υπό ψυχολογική παρακολούθηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες και τα κίνητρα που οδήγησαν την ανήλικη στην πράξη αυτή. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση με προσοχή, σε συνεργασία με ειδικούς ψυχικής υγείας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:36 Ελλάδα – πρώτη γραμμή για την ψηφιακή προστασία ανηλίκων: Επιστολή σε Google, Meta, TikTok και Snapchat για επαλήθευση ηλικίας
10:24 Καλαμάτα: Νέες λεπτομέρειες για την επίθεση του ροτβάιλερ – Προσπαθούσαν να τον σώσουν επί μία ώρα ΒΙΝΤΕΟ
10:23 Σοκ στην Πάτρα: 50χρονος βρέθηκε νεκρός σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στην οδό Καποδιστρίου – Έπεσε από τον 2ο όροφο
10:12 «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»: Ενεργή η πλατφόρμα για το επόμενο βήμα των αιτήσεων
10:09 Αναστασία Τογιοπούλου: «Αντίο» με θλίψη στον δικηγόρο Σπύρο Σορβατζιώτη
10:02 Αίγιο: 15χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει – Την έσωσαν οι δικοί της την τελευταία στιγμή
10:00 Η Πάτρα αποχαιρετά τον δικηγόρο Σπύρο Σορβατζιώτη: Μια καρδιά γεμάτη ευγένεια και ήθος
9:48 Έκλεψε 120.000 ευρώ σε ρολόγια και τα πουλούσε – Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική ΦΩΤΟ
9:36 Ο Ανδρουλάκης στη Λάρισα: Ανοίγει διάλογο με τους αγρότες για την κρίση στον πρωτογενή τομέα
9:24 ΜΕΘ Παίδων – «ΣΥΝάνθρωποι»: Τιμή στους 17 μικρούς δωρητές ζωής
9:12 Ο Μητσοτάκης στην Αίγυπτο για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου: «Η Ελλάδα αρωγός της Μονής Σινά»
9:00 Είμαστε έτοιμοι;
8:55 Φωτιά-θρίλερ στο Ηράκλειο: Σακούλα στο κεφάλι του ενός θύματος και μαχαίρι με αίμα στο σπίτι – Ερευνάται εγκληματική ενέργεια BINTEO
8:55 Σαλαμίνα: Σκότωσαν 75χρονη με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της – Μαρτυρικός ο θάνατός της, τι δείχνουν οι κάμερες
8:55 ΕΛΤΑ: Την Τρίτη στη Βουλή το σχέδιο για το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Το νέο μοντέλο «κατ’ οίκον» και τι αλλάζει για πολίτες και εργαζόμενους
8:55 Συναγερμός στην Πάτρα: Εξαφανίστηκε 15χρονη μαθήτρια – Αγωνία για τη Μαρία Ειρήνη Κ.
8:55 Στην Αθήνα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το προφίλ, οι πρώτες κινήσεις και οι δεσμοί με την οικογένεια Τραμπ
8:55 Καιρός: Βροχές, συννεφιά και μικρές μεταβολές στη θερμοκρασία – Έτσι ξεκινά ο Νοέμβριος, η πρόβλεψη για την Πάτρα
23:51 Ο Ολυμπιακός ανατροπή με άμυνα, πήρε το θρίλερ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ
23:47 Η ανάποδη πρωτιά που έχει στην Ευρώπη το Ελληνικό ποδόσφαιρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ