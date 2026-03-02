Αίγιο: Άνδρας μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο

Άνδρας 59 χρόνων μεταφέρθηκε νεκρός σήμερα (3/2/2026) με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Αιγίου.

Δήμος Πατρέων: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο! Καμία συμμετοχή στην βρώμικη επίθεση στο Ιράν!

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην οικία του και ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

