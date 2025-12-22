Αίγιο: Δόθηκαν εξηγήσεις για το Πάρκο Χριστουγέννων – Διευκρινίσεις από τον Ν. Καραΐσκο στον Χρ. Γούτο

Τι ειπώθηκε στο συμβούλιο και για το παγοδρόμιο

Αίγιο: Δόθηκαν εξηγήσεις για το Πάρκο Χριστουγέννων - Διευκρινίσεις από τον Ν. Καραΐσκο στον Χρ. Γούτο Ανάρπαστο το παγοδρόμιο στο Αίγιο (και είναι και δωρεάν, μάλιστα)
22 Δεκ. 2025 15:00
Pelop News

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση στον Δήμο Αιγιάλειας ανάμεσα σε δημοτική αρχή και μείζονα αντιπολίτευση για τον τρόπο λειτουργίας και το κόστος του φετινού Πάρκου Χριστουγέννων.

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο Αιγιάλειας, ο Χρήστος Γούτος, επικεφαλής της αντιπολίτευσης, άσκησε κριτική στη δημοτική αρχή, στην οποία καταλόγισε αφενός καθυστέρηση στην έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων και τη λειτουργία του παγοδρομίου και αφετέρου για το οικονομικό αντικείμενο του διαγωνισμού.

Να σημειωθεί ότι η παράταξη Γούτου είχε εγείρει ξανά ενστάσεις και για τα οικονομικά στοιχεία του Πάρκου Χριστουγέννων το 2024. Φέτος το συνεχίζει: «Εφτασε 19 Δεκεμβρίου για ν’ ανοίξει το παγοδρόμιο. Πότε θα προλάβουν να το χαρούν τα παιδιά;» δήλωσε, ενώ το κόστος των 70.000 ευρώ για τη λειτουργία της εγκατάστασης του φαίνεται υπερβολικό για το χρονικό διάστημα που θα λειτουργεί. Το ίδιο σημειώνει και για το Πάρκο των Χριστουγέννων: «Ο Δήμος κάνει έξοδα 120.000 ευρώ για το Πάρκο. Τόσα έξοδα για σκάρτες δύο εβδομάδες;».

Επιπλέον, έθεσε και ζήτημα και για τις τυπικές διαδικασίες του διαγωνισμού για το παγοδρόμιο, αλλά και για τις χορηγίες του Πάρκου, ζητώντας ενημέρωση, γιατί όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, επικοινώνησε με μεγάλες επιχειρήσεις που παραδοσιακά στήριζαν τον θεσμό, οι οποίες του μετέφεραν πως κανείς από τον Δήμο δεν τις προσέγγισε φέτος.

Αίγιο: Δόθηκαν εξηγήσεις για το Πάρκο Χριστουγέννων - Διευκρινίσεις από τον Ν. Καραΐσκο στον Χρ. Γούτο

Ενστάσεις από την παράταξη Γούτου και για την καθυστερημένη έναρξη λειτουργίας του παγοδρόμιου στο Πάρκο

Απαντώντας, ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού και αντιδήμαρχος Καθαριότητας Νίκος Καραΐσκος, επισήμανε: «Ενώ είχαμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με απευθείας αναθέσεις, αφού για δράσεις πολιτισμού επιτρέπονται οι απευθείας αναθέσεις μέχρι 70.000€, εμείς προχωρήσαμε σε διαγωνισμό. Σε ό,τι αφορά τα τυπικά για τον διαγωνισμό που έγινε για το παγοδρόμιο, ο συγκεκριμένος ανάδοχος είχε ατομική επιχείρηση για μία πενταετία, η οποία διαχειρίζεται τα παγοδρόμια όλης της χώρας, την οποία μετέτρεψε σε ΕΕ και η μία επιχείρηση είναι διάδοχος της άλλης. Εχει φέρει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και μόνο ο ΑΦΜ αλλάζει» είπε ο κ. Καραΐσκος.
Για τις χορηγίες τόνισε πως υπάρχουν και φέτος, αλλά με άλλη διαδικασία. «Εχουν σταλεί επιστολές σε όλες τις εταιρείες που είχαν συμμετάσχει πέρυσι, αλλά και σε άλλες. Τους είχαμε ζητήσει κάποια ποσά, κάποιες από αυτές έχουν ανταποκριθεί. Υπάρχει μία συγκεκριμένη φορολογική διαδικασία. Ευχαρίστως, μόλις τελειώσουμε να σας ενημερώσουμε μετά τη λήξη της γιορτής» τόνισε ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού και αντιδήμαρχος Καθαριότητας Νίκος Καραΐσκος

