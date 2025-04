Αίγιο: Σημαντικό ψηφιακό εργαλείο για τον τουρισμό παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του έργου «Libeccio»

Ένα σημαντικό εργαλείο για τους επαγγελματίες του τουρισμού παρουσιάστηκε την Τετάρτη 2 Απριλίου 2025 , στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης», στο πλαίσιο της ενημερωτικής ημερίδας του έργου «Libeccio». Πρόκειται για την Πλατφόρμα Καινοτομίας για τον Τουρισμό στη Μεσόγειο — ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, σχεδιασμένο να ενισχύσει τη στρατηγική και λειτουργική αποτελεσματικότητα των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Το έργο LIBECCIO, «SustainabiLIty of tourism By EnhaCing Cooperation and dIgital transformation – Βιωσιμότητα του Τουρισμού μέσω ενίσχυσης της συνεργασίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος InterregEuro-MED, παρουσιάστηκε αναλυτικά από τη Communication Manager του έργου, Μαίρη Μιχοπούλου. Η λειτουργικότητα και οι δυνατότητες της Πλατφόρμας Καινοτομίας αναλύθηκαν από τον οικονομολόγο και εξωτερικό συνεργάτη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Δημήτρη Κουτσόπουλο.

Ο Νικήτας Καλογερόπουλος από το ΙΝΒΙΣ – Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά προχώρησε σε παρουσίαση των δυνατοτήτων αξιοποίησης δεδομένων για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων στον τομέα του τουρισμού, ενώ η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, Ελένη Παράσχη, παρουσίασε τις ευκαιρίες και προκλήσεις που ενέχει η ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, με έμφαση στη συμβολή της στη βιωσιμότητα της τουριστικής βιομηχανίας.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή απόψεων αναδεικνύοντας την ανάγκη για συνέργειες και διαρκή καινοτομία στον τομέα του τουρισμού.

Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Αιγιαλείας Νίκος Καραΐσκος, Δημήτρης Ελευθεριώτης, Μαρία Ιατροπούλου που είναι και Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Αχαΐας, Χρήστος Κανελλής και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αναστασία Πυργάκη.

