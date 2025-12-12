Αίγιο: Βάναυση επίθεση σε γιατρό στο νοσοκομείο της πόλης

Ο δράστης διέφυγε πριν φτάσουν οι αρχές

12 Δεκ. 2025 23:11
Στο Αίγιο στα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο, όταν ένας 44χρονος άνδρας παρεξήγησε τα λόγια γιατρού και τον επιτέθηκε βάναυσα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, γνωστός στις τοπικές αστυνομικές αρχές, αντέδρασε έντονα ύστερα από μια λανθασμένη ερμηνεία σχολίου του γιατρού, μετατρέποντας τον χώρο σε πεδίο συμπλοκής.

Έτσι ο γιατρός δέχθηκε συνεχείς γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοκ. Παράλληλα άμεσα επενέβη η ασφάλεια του νοσοκομείου και νοσηλευτές, ενώ ειδοποιήθηκε η Αστυνομία.

Ο δράστης διέφυγε πριν φτάσουν οι αρχές, ενώ το θύμα νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πλέον έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του 44χρονου.

Το νοσοκομείο προτίθεται να υποβάλει μήνυση, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη στο πλαίσιο αυτοφώρου, με σχηματισμό δικογραφίας για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και πρόκληση σωματικών βλαβών.

