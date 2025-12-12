Αίγιο: Βάναυση επίθεση σε γιατρό στο νοσοκομείο της πόλης

Στο Αίγιο στα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο, όταν ένας 44χρονος άνδρας παρεξήγησε τα λόγια γιατρού και τον επιτέθηκε βάναυσα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, γνωστός στις τοπικές αστυνομικές αρχές, αντέδρασε έντονα ύστερα από μια λανθασμένη ερμηνεία σχολίου του γιατρού, μετατρέποντας τον χώρο σε πεδίο συμπλοκής.

Έτσι ο γιατρός δέχθηκε συνεχείς γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοκ. Παράλληλα άμεσα επενέβη η ασφάλεια του νοσοκομείου και νοσηλευτές, ενώ ειδοποιήθηκε η Αστυνομία.

Ο δράστης διέφυγε πριν φτάσουν οι αρχές, ενώ το θύμα νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πλέον έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του 44χρονου.

Το νοσοκομείο προτίθεται να υποβάλει μήνυση, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη στο πλαίσιο αυτοφώρου, με σχηματισμό δικογραφίας για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και πρόκληση σωματικών βλαβών.

