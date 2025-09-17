Αίγυπτος: Εξαφανίστηκε χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών από το μουσείο του Καΐρου

Χρονολογείται από την εποχή του Φαραώ Αμενεμοπέ

Αίγυπτος: Εξαφανίστηκε χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών από το μουσείο του Καΐρου
17 Σεπ. 2025 22:11
Pelop News

Στην  Αίγυπτο οι Αρχές αναζητούν ένα χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών που αναφέρθηκε ως χαμένο από το μουσείο του Καΐρου.

Το σπάνιο χρυσό βραχιόλι, διακοσμημένο με σφαιρικές χάντρες από λαζουρίτη, χρονολογείται από την εποχή του βασιλιά Αμενεμοπέ, ενός Φαραώ της 21ης Δυναστείας της αρχαίας Αιγύπτου, ο οποίος κυβέρνησε από το 993 έως το 984 π.Χ.

Το υπουργείο Αρχαιοτήτων δήλωσε ότι έλαβε άμεσα μέτρα μετά την εξαφάνιση του βραχιολιού από το εργαστήριο αποκατάστασης του Αιγυπτιακού Μουσείου και ότι η υπόθεση παραπέμφθηκε στην αστυνομία.

Σύμφωνα με το BBC, μία φωτογραφία του βραχιολιού έχει διανεμηθεί σε όλα τα αιγυπτιακά αεροδρόμια, λιμάνια και χερσαία συνοριακά σημεία ως «προληπτικό μέτρο για την αποτροπή προσπαθειών λαθρεμπορίου».

Συγκροτήθηκε επίσης ειδική επιτροπή για να πραγματοποιήσει απογραφή και έλεγχο όλων των αντικειμένων που φυλάσσονται στο εργαστήριο αποκατάστασης.

Το Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο είναι το παλαιότερο σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή
Το υπουργείο δήλωσε ότι καθυστέρησε σκόπιμα την ανακοίνωση της εξαφάνισης του βραχιολιού «προκειμένου να εξασφαλίσει το κατάλληλο περιβάλλον για την πρόοδο των ερευνών», αλλά δεν ανέφερε πότε εθεάθη για τελευταία φορά το κόσμημα.

Επίσης, έχει συσταθεί ειδική επιτροπή για την καταγραφή και την εξέταση όλων των αντικειμένων που φυλάσσονται στο εργαστήριο αποκατάστασης.

Η αιγυπτιακή εφημερίδα «Al-Misri al-Yawm» ανέφερε ότι η εξαφάνιση εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες, καθώς το προσωπικό του μουσείου ετοιμαζόταν να στείλει δεκάδες αντικείμενα στη Ρώμη για μία έκθεση που πρόκειται να ανοίξει τον επόμενο μήνα.

Το Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο είναι το παλαιότερο αρχαιολογικό μουσείο σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Φιλοξενεί περισσότερα από 170.000 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και η επιχρυσωμένη ξύλινη ταφική μάσκα του Αμενεμοπέ.

Η εξαφάνιση του βραχιολιού έρχεται έξι εβδομάδες πριν από τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στην κοντινή Γκίζα, όπου έχουν μεταφερθεί και θα εκτίθενται οι παγκοσμίου φήμης θησαυροί του τάφου του βασιλιά Τουταγχαμών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:13 Νετανιάχου: «Κάποιος κατασκεύασε ένα τερατώδες, μεγάλο ψέμα: ότι το Ισραήλ είχε κάποια εμπλοκή στη φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ»
18:06 Ενημερωτική εκδήλωση για τη Δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από τη ΔΕΠ και το Επιμελητήριο Αχαΐας
18:01 Πάτρα: Οι πυρκαγιές ξεγύμνωσαν τα πρανή – Οι ακαθάριστοι χείμαρροι καραδοκούν ΑΥΤΟΨΙΑ ΦΩΤΟ
18:00 Η ΕΕ έθεσε νέο πακέτο στη διάθεση των κρατών-μελών της για την τόνωση της ανάκαμψης
17:58 «Αναγράφοντας συκοφαντικά για το πρόσωπό μου ότι δήθεν πήγα να τον σκοτώσω», μήνυσε τον Μουγκοπέτρο!
17:47 Παππούς στο Ρέθυμνο γιόρτασε, τούρτα με τρία κεράκια ΦΩΤΟ
17:38 Πάτρα: «Οι θεσμοί απέδειξαν ότι μπορούν να διορθώνουν τα λάθη» – Οι δικηγόροι των νεαρών για τον «εμπρησμό» στο Γηροκομειό
17:33 Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή στην Κοστιαντινίβκα
17:27 Ένας Αιγιώτης ανέλαβε να οδηγήσει τον Ηρακλή στη Super League
17:19 Πέταξαν βιβλία στον Ράμα, το απόλυτο χάος στη βουλή της Αλβανίας με «μήλον της έριδος» τη Diella
17:15 Πάτρα: Ποια περιοχή δεν θα έχει νερό λόγω εργασιών την Παρασκευή
17:09 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Βραβεία στους νικητές όλων των κατηγοριών και στις πολυπληθέστερες ομαδικές συμμετοχές!
17:07 Τα Μαρκάτια επιστρέφουν στην πιο ιστορική γειτονιά της Πάτρας 26-28 Σεπτεμβρίου 2025
17:00 Αιγιάλεια: Καταδίκη ανεύθυνου πατέρα που οδηγούσε με τον πεντάχρονο γιο του στο τιμόνι – Τι λέει ο δικηγόρος της μητέρας
16:52 Κομισιόν: Προειδοποίηση για «πάγωμα» πληρωμών σε αγροτικές επιδοτήσεις
16:44 ΕΟΤ: Προβολή της αυθεντικής Θάσου στη γερμανική αγορά
16:32 Πάτρα: Λειτουργία νέου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στα Δεμένικα
16:26 Εξεταστική- Βουλή: Ο νέος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ καλείται ως πρώτος μάρτυρας
16:18 Νέα λειτουργία οnline παρακολούθησης αποθεμάτων από τη Lidl Ελλάς 
16:10 Welcome to UP 2025: Με προσφορές και προνόμια υποδέχονται τους πρωτοετείς φοιτητές οι έμποροι – Εκπτώσεις στα καταστήματα της πόλης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ