Αίμα στην άσφαλτο: Νεκρός μοτοσικλετιστής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Πατρών-Κορίνθου, ΒΙΝΤΕΟ

Tραγωδία σε τροχαίο δυστύχημα σήμερα (17/4/2026) στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών, έξω από το Mare West, όταν Ι.Χ φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή.

Ο 68χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας άφησε την τελευταία του πνοή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση δεν έχουν ξεκαθαριστεί μέχρι στιγμής ενώ προανάκριση διενεργεί το τοπικό ΑΤ.

