Αιματοχυσία στη Νιγηρία, δεκάδες νεκροί από επιθέσεις σε χωριά

Τραγωδία στη Νιγηρία, καθώς τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε δύο επιθέσεις με τη χώρα να συγκλονίζεται από επαναλαμβανόμενες διακοινοτικές, φονικές συγκρούσεις.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν, άλλοι 22 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, πέντε σπίτια και άλλα περιουσιακά στοιχεία αξίας πυρπολήθηκαν» ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Στόχος των επιθέσεων ήταν τα χωριά Ζίκε και Κιμάκπα. Πριν από δέκα ημέρες σκοτώθηκαν 40 άνθρωποι σε παρόμοιες επιθέσεις στην ίδια ζώνη, στην Πολιτεία Πλατό, που βρίσκεται ανάμεσα στη βόρεια, μουσουλμανική Νιγηρία και τις νότιες Πολιτείες, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι χριστιανοί.

Ο Νταντζούμα Ντίκσον Άουτα, ο εθνικός γραμματέας της ένωσης ανάπτυξης των Ιρίγκουε, είπε και αυτός ότι από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν 47 άνθρωποι και «τραυματίστηκαν πολλοί».

Amnesty International condemns the massacre of at least 51 people in #Zikke village, Plateau State, #Nigeria

Gunmen razed homes, looted villages, and left a trail of devastation

‘Everything was destroyed in their path’ pic.twitter.com/F53l3rGsZi

