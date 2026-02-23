Air France: Βρέφος υπέστη ανακοπή σε πτήση Ναϊρόμπι–Παρίσι – Παρά τις προσπάθειες δεν τα κατάφερε

Την τελευταία του πνοή άφησε βρέφος το πρωί της Δευτέρας (23/2/2026) κατά τη διάρκεια πτήσης της Air France από το Ναϊρόμπι προς το Παρίσι, παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν εν πτήσει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το παιδί έπασχε από σοβαρή καρδιακή πάθηση και ταξίδευε στη Γαλλία προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία. Κατά τη διάρκεια της πτήσης υπέστη ανακοπή, με το πλήρωμα να ενεργοποιεί άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, το πλήρωμα επικοινώνησε μέσω δορυφορικής σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου του SAMU στο Παρίσι, λαμβάνοντας οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, έγινε έκκληση στους επιβάτες για την παρουσία ιατρών, με αρκετούς γιατρούς που βρίσκονταν στο αεροσκάφος να συνδράμουν στις προσπάθειες ανάνηψης.

Ωστόσο, παρά τις συντονισμένες ενέργειες, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί το παιδί.

Η πτήση AF 815 είχε αναχωρήσει το προηγούμενο βράδυ από το Ναϊρόμπι της Κένυας και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Paris-Charles-de-Gaulle περίπου στις 6:10 το πρωί της Δευτέρας. Το βρέφος ταξίδευε με συνοδεία για τη μετάβασή του στο Παρίσι, όπου επρόκειτο να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

