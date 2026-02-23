Air France: Βρέφος υπέστη ανακοπή σε πτήση Ναϊρόμπι–Παρίσι – Παρά τις προσπάθειες δεν τα κατάφερε

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της Air France από την Κένυα προς τη Γαλλία, όταν βρέφος με σοβαρό πρόβλημα υγείας υπέστη ανακοπή. Γιατροί που επέβαιναν στο αεροσκάφος επιχείρησαν να το επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Air France: Βρέφος υπέστη ανακοπή σε πτήση Ναϊρόμπι–Παρίσι – Παρά τις προσπάθειες δεν τα κατάφερε
23 Φεβ. 2026 16:24
Pelop News

Την τελευταία του πνοή άφησε βρέφος το πρωί της Δευτέρας (23/2/2026) κατά τη διάρκεια πτήσης της Air France από το Ναϊρόμπι προς το Παρίσι, παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν εν πτήσει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το παιδί έπασχε από σοβαρή καρδιακή πάθηση και ταξίδευε στη Γαλλία προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία. Κατά τη διάρκεια της πτήσης υπέστη ανακοπή, με το πλήρωμα να ενεργοποιεί άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, το πλήρωμα επικοινώνησε μέσω δορυφορικής σύνδεσης με το κέντρο ελέγχου του SAMU στο Παρίσι, λαμβάνοντας οδηγίες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, έγινε έκκληση στους επιβάτες για την παρουσία ιατρών, με αρκετούς γιατρούς που βρίσκονταν στο αεροσκάφος να συνδράμουν στις προσπάθειες ανάνηψης.

Ωστόσο, παρά τις συντονισμένες ενέργειες, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί το παιδί.

Η πτήση AF 815 είχε αναχωρήσει το προηγούμενο βράδυ από το Ναϊρόμπι της Κένυας και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Paris-Charles-de-Gaulle περίπου στις 6:10 το πρωί της Δευτέρας. Το βρέφος ταξίδευε με συνοδεία για τη μετάβασή του στο Παρίσι, όπου επρόκειτο να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Πύργος: Μετωπική σύγκρουση στον κόμβο Ολυμπίων – Τέσσερις τραυματίες, ένας σε σοβαρότερη κατάσταση ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Χαλκίδα: 15χρονος τραυματίστηκε σε παράσυρση κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων – Ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
16:31 Η ΕΣΚΑ-Η νίκη-θρίλερ και πρόκριση στα τελικά του Πρωταθλήματος Ενώσεων – Βίντεο
16:24 Air France: Βρέφος υπέστη ανακοπή σε πτήση Ναϊρόμπι–Παρίσι – Παρά τις προσπάθειες δεν τα κατάφερε
16:23 Πάτρα: Με κόσμο, μουσική και χαρταετούς η Καθαρά Δευτέρα στο θαλάσσιο μέτωπο μετά το Καρναβάλι
16:12 Κοζάνη: Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για ξυλοδαρμό συνομήλικου – Αναζητείται τρίτος εμπλεκόμενος
16:06 Πάτρα: Ουρές στο ΚΤΕΛ και 200 δρομολόγια για Αθήνα – Μαζική αποχώρηση μετά το Καρναβάλι ΦΩΤΟ
16:00 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως 27 Φεβρουαρίου – Συντάξεις, επιδόματα και εφάπαξ
15:48 Ρέθυμνο: 7χρονος ήπιε κατά λάθος αλκοόλ αντί για χυμό – Στο νοσοκομείο το παιδί, έρευνα για το περιστατικό
15:47 Μεξικό: Κύμα βίας μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» – Φόβοι για γενικευμένη σύγκρουση και εσωτερικό πόλεμο στα καρτέλ
15:36 Psaroloco 2026: 64 ταινίες από 26 χώρες σε ένα διήμερο κινηματογραφικό ταξίδι για παιδιά και εφήβους
15:30 Κώστας Ρουμελιώτης για Ενωση: «Το χειρότερο παιχνίδι της διετίας…»
15:24 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία για αγορές έως 28 Φεβρουαρίου – Τι να προσέξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις
15:12 Καλάβρυτα: Χιλιάδες επισκέπτες στο Χιονοδρομικό την Καθαρά Δευτέρα – Ιδανικές συνθήκες με ήλιο και καλή ορατότητα
15:00 ΗΠΑ: Σφοδρή χιονοθύελλα παραλύει μεγάλες πόλεις – Ακυρώσεις πτήσεων, κλειστά σχολεία και προειδοποιήσεις για επικίνδυνα φαινόμενα
14:48 Καθαρά Δευτέρα: Λαγάνες… γίγας σε όλη τη χώρα – Από το Περιστέρι έως τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά
14:36 Αίγιο: Στον ανακριτή ο 46χρονος για τους πυροβολισμούς σε ανηλίκους – Εκτός κινδύνου οι τραυματίες
14:24 ΕΕ–ΗΠΑ: «Πάγωμα» στην εμπορική συμφωνία μετά την απόφαση για τους δασμούς Τραμπ
14:12 Καισαριανή 1944: Οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων ανοίγουν νέο διάλογο για τη μνήμη και τη διαχείριση της Ιστορίας
14:00 Αντώνης Λουδάρος: Η άγνωστη μάχη με τον καρκίνο την περίοδο του κορονοϊού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ